El govern belga trontolla per la posició contra la immigració dels nacionalistes flamencs

El partit nacionalista flamenc, majoritari en el govern federal belga, s'ha alineat amb els Estats Units, Hongria i Àustria en contra del pacte de les Nacions Unides per protegir migrants i refugiats. La Nova Aliança Flamenca ( N-VA) s'ha posicionat en contra que Bèlgica signi aquest acord mundial dilluns que ve, en contra de la posició de la resta de partits de la coalició que conformen el govern federal belga. Però el primer ministre belga, Charles Michel, del partit francòfon, conservador i liberal Moviment Reformista, ha avisat que la seva voluntat és signar el tractat dilluns i ha forçat una votació parlamentària aquest dijous. La coalició belga trontolla perquè l'N-VA exigeix que Bèlgica es retiri també del pacte.

El govern federal belga està format per una coalició de centredreta des del 2014 entre el partit francòfon MR i la Nova Aliança Flamenca, el Partit Cristià Democràtic i Flamenc i els Open VLD. Però l'N-VA –partit que dona suport al moviment independentista català– n'és la força majoritària. Aquesta setmana, aquesta formació ha començat una campanya en contra de la signatura d'aquest acord mundial obertament contrària a la immigració i en què apareixien imatges d'embarcacions amb persones migrants que són qualificades d'"il·legals" i que relaciona directament la signatura de l'acord amb el fet que s'atorguin nous drets als migrants, com ara l'accés a la seguretat social o a la reagrupació familiar. En les imatges es veuen cues de persones d'origen àrab i dones amb burca. La campanya ha sigut retirada poques hores després de les xarxes socials. El primer ministre belga, Charles Michel, l'ha qualificat "d'inacceptable, escandalosa i innoble" i per això ha decidit ajornar la reunió del seu govern i portar la signatura de l'acord a votació parlamentària.

540x306 Els nacionalistes flamencs fan trontollar el govern belga per la seva posició en contra de a immigració Els nacionalistes flamencs fan trontollar el govern belga per la seva posició en contra de a immigració





Els nacionalistes flamencs se sumen així a l'onada de països europeus liderats per partits de dreta o coalicions en què l'extrema dreta està present i que han decidit no signar el pacte perquè consideren que difumina les fronteres entre migració "legal" i "il·legal" i dona nous drets als migrants. De fet, el pacte ja va néixer tocat de mort perquè els EUA de Trump van dir que no el signarien. D'entrada el van aprovar els 193 estats membres de l'ONU, però Trump es va fer enrere el primer i, com més s'acosta la data de la ratificació, més països se'n desvinculen. S'hi han negat Hongria, Àustria, Polònia, la República Txeca, Croàcia i Bulgària. Eslovènia ha dit recentment que tampoc el vol signar.

Aquest dimecres la comissió d'exteriors del Parlament flamenc ha votat una resolució que dona suport a la signatura del pacte però en què es demana que els països signants aclareixin els assumptes que més reticències aixequen i que, fins i tot es garanteixi que la migració serà "ordenada, segura i justa". D'aquesta manera s'intentava buscar el suport dels nacionalistes flamencs. Però ni així hi han votat a favor. El text ha rebut el suport d'una majoria alternativa amb els vots en contra de l'N-VA, el Centre Democràtic Humanista i Els Verds. Els socialistes s'han abstingut.



D'aquesta manera, el primer ministre belga considera que té el suport del Parlament per mantenir la posició de Bèlgica a favor del pacte de l'ONU i malgrat l'oposició d'un dels membres del govern perquè demà es portarà a votació al ple del Parlament. Malgrat això, les relacions entre les diferents formacions de la coalició s'han vist afectades per aquest enfrontament durant la setmana. Amb tot, els nacionalistes belgues han dit que no abandonaran el govern al mateix temps que sostenen que Michel no pot defensar la signatura d'un acord en nom de tot el govern si ells no hi estan a favor.