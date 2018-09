El nou ‘skyline’ de Moscou

Moscou ara és més net, Moscou ara és més bonic, Moscou ara és més segur, Moscou ara és més còmode, són alguns dels cartells que es poden trobar passejant per la vora del riu des del complex financer Moscow City fins al parc Zariadie. Aquests cartells recorden que tot això és gràcies a Anatoli Sobianin, alcalde de la capital russa des del 2010 i un dels líders del partit oficialista Rússia Unida a qui els moscovites han de donar el seu vot avui en unes eleccions municipals que, amb tota certesa, guanyarà.

Faltaria un cartell que digués Moscou està sempre en obres, perquè durant els mesos de bon temps d’aquests vuit anys no han parat els treballs per dur a terme una gran renovació de la ciutat. Es pot anar a sopar a un restaurant i que el carrer que estava mig en obres en entrar ja estigui acabat a la sortida, reafirmant el concepte Moscou never sleeps (Moscou no dorm mai), per la quantitat d’establiments i serveis oberts 24 hores al dia.

Sobianin, que venia de l’administració presidencial i, abans, de Sibèria, es va trobar una metròpolis caòtica, on els cotxes podien aparcar gairebé a tot arreu, contínuament immersa en embussos de trànsit i molt dura per als vianants. En aquests anys s’ha regularitzat l’aparcament, s’ha millorat el transport públic, s’han eixamplat voreres, s’han arreglat els bulevards, s’han inaugurat carreteres, s’han obert una setantena d’estacions de metro, s’han fet carrers per a vianants i fins i tot s’han plantat milers d’arbres. La majoria de vianants moscovites admeten que la ciutat ara és més agradable. Durant aquest període també s’ha documentat l’enderrocament d’almenys 159 edificis considerats històrics des del punt de vista arquitectònic o cultural.

Possibles interessos

El primer estiu de Sobianin com a gestor de Moscou ja corria l’acudit que l’alcalde anterior, Iuri Luzhkov, li havia confessat que ell havia amagat un tresor a la ciutat i per trobar-lo van començar grans obres per canviar llambordes per tot arreu i arreglar voreres. De seguida va córrer també el rumor que la dona de Sobianin, Irina Rubintxik, a la ciutat siberiana de Tiumen on havien viscut abans, era coneguda amb el renom d’Irina Bordiur (vorada) perquè era la propietària de facto d’una gran empresa de materials de construcció i d’obres públiques. Sobianin sempre ha negat la connexió de la seva ara ja exdona amb empreses de construcció.

A l’acudit se li han anat afegint paràgrafs. Com que no va trobar el tresor a les voreres ni a les calçades, va decidir enderrocar tots els quioscos construïts la dècada del 1990, els anys salvatges de transició al capitalisme. El paisatge urbà va canviar radicalment de la nit al dia el 9 de febrer del 2016 quan es van començar a enderrocar centenars de quioscos que l’ajuntament havia declarat “autoconstruccions”. Van reaparèixer els grans espais oberts prop de les estacions de metro i el descontentament de milers de comerciants.

Com que Sobianin tampoc va trobar el tresor sota els quioscos, el 2017 va declarar la guerra a les cases de 5 plantes conegudes com a khrusxovki (construïdes a l’època de Nikita Khrusxov, a finals dels 1950) en el marc d’una llei per renovar els habitatges de Moscou. Aquesta mesura ha rebut una forta oposició ciutadana dels que consideren que la llei legitima un gran projecte d’especulació immobiliària per construir edificis alts en els solars de les khrusxovki i que s’està destruint el Moscou històric.

Gratacels i parcs

La possibilitat de fer el passeig descrit al principi també és gràcies a l’equip de Sobianin, perquè s’ha arreglat gairebé tot el moll del riu al seu pas pel centre de Moscou. En aquests 12 quilòmetres, que es poden fer amb les conegudes popularment com a bicicletes de Sobianin -un sistema semblant al Bicing de Barcelona-, hi ha algunes de les novetats dels últims anys. S’han acabat de construir gairebé tots els gratacels de Moscow City, s’ha renovat tot el complex esportiu de Luzhnikí, incloent-hi l’estadi de futbol que va acollir la inauguració i la clausura del Mundial de futbol. S’han arreglat i modernitzat els parcs Gorki i Muzeon i ara fa un any es va inaugurar el parc Zariadie, un complex al costat de la plaça Roja en el lloc on hi havia l’hotel Rossiia. Al parc Zariadie, que recrea la vegetació de totes les zones climàtiques de Rússia, hi ha un pont que no va enlloc i que fa de mirador, una cova de gel i una moderna filharmònica que s’inaugurarà a finals de setembre.

El Moscou de Sobianin també es caracteritza perquè es destina molt pressupost a decorar la ciutat i il·luminar els arbres. Tot i que els estàndars de vida són més alts que a la resta de Rússia, hi ha molta gent que es queixa que aquests diners es podrien destinar a qüestions socials.

Sobianin va arribar a l’alcaldia el 2010 nomenat per l’aleshores president Dmitri Medvédev i el 2013 va ser elegit en unes eleccions que es recorden perquè hi va haver una competència política bastant real i pel bon resultat que va obtenir l’advocat i bloguer anticorrupció Aleksei Navalni.

A l’opositor Navalni se’l va apartar de la lluita política abans de les eleccions presidencials i en aquestes municipals hi ha tres candidats que denuncien la corrupció que impera al voltant de Sobianin i la seva renovació de la ciutat, però que no tenen cap possibilitat de guanyar. Moscou és la capital i l’aparador de Rússia, hi ha censats 12,5 milions d’habitants i l’oficialisme i un dels homes de Vladímir Putin no es pot permetre no guanyar les eleccions.