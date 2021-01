El món occidental saluda alleujat l'arribada de Joe Biden a la Casa Blanca

Sentiment d’alleujament al món occidental per l’adeu de Donald Trump i l’arribada de Joe Biden, que ha sigut qualificada de "nova alba" per alguns mandataris europeus. El món no pot esperar un retorn a l’època Obama, de fet, el món no hauria d'esperar gaire d'un món en permanent desordre, però la sensació entre l'elit política occidental és que pot començar a quedar lluny la disrupció que Trump ha causat al multilateralisme en els quatre anys de mandat més turbulents de la història recent dels Estats Units.

Biden va picar l’ullet als aliats en un moment del seu discurs després d'haver jurat el càrrec. No va fer esments explícits, però se li va entendre tot. "Aquí teniu el meu missatge per a aquells que estan més enllà de les nostres fronteres –va dir–. Els Estats Units han sigut posats a prova. I n'hem sortit més forts. Refarem les nostres aliances i ens comprometrem amb el món un cop més. No per fer front als reptes d’ahir, sinó als d’avui i de demà. I ens guiarem no només amb l’exemple del nostre poder, sinó amb el poder del nostre exemple". Paraules ben teixides que costarà molt més dur-les a la pràctica que no pas escriure-les.

Reaccions

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va recollir el guant dient que després de quatre anys de relacions transatlàntiques tibants, per fi "hi ha un amic a la Casa Blanca". "És un èxit històric, i això també fa que aquest dia sigui molt especial. Aquesta nova albada als Estats Units és el moment que esperem fa tant de temps. Europa està preparada per a un nou inici amb el nostre soci més antic i de confiança. Aquest serà un punt de partida molt fort per a la nostra renovada cooperació i, per descomptat, continuarà".

Congratulations @JoeBiden on being sworn in as President of the United States and @KamalaHarris – the first woman Vice-President of the US!



Thank you for the inspiring inaugural address and for the offer to cooperate.



Europe is ready for a fresh start.

Per la seva banda, Charles Michel, el president del Consell Europeu, va dir que la nova administració és una "oportunitat per rejovenir la relació transatlàntica".

El primer ministre del Regne Unit, Boris Johnson, l’amic de Trump que confiava que la reelecció del republicà li facilités la vida després del Brexit, es va afanyar a felicitar Biden abans que jurés el càrrec dimecres. "Vaig parlar amb ell en el moment de la seva elecció com a president, i espero treballar amb ell i amb la seva nova administració per enfortir l'associació entre els nostres països i treballar en les nostres prioritats compartides, des de la lluita contra el canvi climàtic i contra la pandèmia i fins a l'enfortiment de la nostra seguretat transatlàntica". El Regne Unit, sempre amb complex davant de Washington, necessita repetir que és l'aliat prioritari de la Casa Blanca.

Per la seva banda, el president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, ha qualificat la jornada de la inauguració de Biden de "bon dia per a la democràcia" després que durant els quatre anys de l’administració Trump la "democràcia hagués suportat enormes reptes". "Hem de resoldre decididament la polarització, protegir i enfortir les nostres democràcies i fer polítiques basades en la raó i els fets", ha reblat.

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, un dels grans beneficiaris de la política de Trump, va enviar les seves felicitacions a la vicepresidenta Harris i al president Biden per la seva "històrica inauguració". "Espero treballar amb vosaltres per enfortir encara més l'aliança EUA-Israel, continuar expandint la pau entre Israel i el món àrab i afrontar reptes comuns, principalment, l'amenaça que representa l'Iran. Us desitjo l'èxit més gran", va dir en un comunicat. Després que els EUA es retiressin del tractat que limitava la producció iraniana d'energia nuclear, i que facultava tècnics de les Nacions Unides per inspeccionar les plantes per controlar que es complís l'acord signat amb Occident el 2015, la tensió entre Washington i Teheran no ha deixar de créixer. Fins al punt que a principis de gener, i com a reacció a la política de "màxima pressió" de Trump, l'Iran ha reduït gradualment el seu compliment del pacte. La llei impulsada pels legisladors de la línia dura del règim dificultarà encara més la reincorporació de l'acord al president Biden, que, a més, tindrà el recordatori de Netanyahu sempre al damunt de la taula.

Acord de París

El president francès Emmanuel Macron va utilitzar el seu missatge per felicitar-se del retorn dels Estats Units a l'Acord de París sobre el clima, que Trump havia repudiat. Una de les 17 primeres ordres executives signades per Biden ja des del Despatx Oval ha sigut acceptar-lo.

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, s’ha sumat també a la benvinguda europea afirmant: "Esperava amb impaciència la presidència de Biden, amb la qual començarem a treballar immediatament". Va dir que els dos països tenien una forta agenda comuna, que inclou "multilateralisme eficaç, canvi climàtic, transició verda i digital i inclusió social".

Al seu torn, Pedro Sánchez ha assegurat que la victòria de Biden representa "la de la democràcia sobre la ultradreta i els seus tres mètodes: engany massiu, divisió nacional i abús, de vegades violent, d'institucions democràtiques". Fa cinc anys, va continuar, el món va creure que Trump era “una broma dolenta". "Però cinc anys després ens hem adonat que posava en perill ni més ni menys que la democràcia més poderosa del món".

El primer ministre portuguès, António Costa, del país que ocupa la presidència rotatòria de la Unió Europea, ha recordat que està disposat a treballar amb Biden “des del primer dia, per enfortir les relacions UE-EUA, reafirmar la rellevància permanent de l’OTAN i reforçar les respostes multilaterals al canvi climàtic, a la defensa de la democràcia i els drets humans”.

Rússia i la Xina

El president rus Vladímir Putin encara no ha reaccionat oficialment a la investidura de Biden, però el portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, en conferència de premsa, ha afirmat que no preveia un canvi substancial en la relació entre els Estats Units i Rússia. "No canviarà res per a Rússia. Rússia continuarà vivint de la mateixa manera que ha viscut durant centenars d'anys, buscant bones relacions amb els Estats Units", va dir. "Que Washington tingui voluntat política recíproca depèn del senyor Biden i del seu equip".

Biden s’enfronta a una sèrie de reptes de política exterior i Rússia ha enviat una invitació pública immediata a la nova administració per ampliar el tractat sobre les armes nuclears del Nou Start, l’últim acord de control d’armes que queda entre els dos països, que corre el perill de caducar aquest mes després que l’administració Trump no acceptés ampliar-lo.

L’altra gran antagonista, la Xina, no ha reaccionat oficialment encara a la presa de possessió, encara que el líder Xi Jinping va reconèixer la victòria electoral. L’ambaixador de la Xina als Estats Units, Cui Tiankai, va felicitar Biden i va dir que la Xina espera amb interès promoure "un desenvolupament sòlid i constant de les relacions bilaterals i abordar conjuntament els reptes mundials en salut pública, canvi climàtic i creixement".

El deteriorament de les relacions entre els Estats Units i la Xina ha sigut un dels aspectes decisius de la política exterior de l’era de Trump. Com abordar la relació comercial i la violació contínua dels drets humans a Hong Kong i contra la minoria uigur són els punts calents de l'agenda.