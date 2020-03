Texas i Ohio neguen el dret a avortar fins que acabi el brot del coronavirus

Els estats nord-americans de Texas i Ohio ajornen per ordre governamental els avortaments fins que la crisi del coronavirus acabi. La justificació oficial és que la lluita contra el brot, que als Estats Units ha matat més de 600 persones i n'afecta més de 60.000, és prioritària i necessita tots els recursos i professionals de la sanitat disponibles per tractar els malalts més greus. Per contra, es considera que les interrupcions voluntàries de l'embaràs poden esperar perquè no hi ha vides en joc i són prescindibles. El personal que continuï en clíniques i centres atenent les dones que no volen tirar endavant la gestació s'enfrontaran a multes de mil dòlars o 180 dies de presó.

Les ordres estatals han indignat grups feministes i de defensa dels drets de les dones que consideren que darrere de la restricció no hi ha res més que un nou atac premeditat contra el dret a l'avortament, reconegut i avalat a la Constitució, en dos dels estats nord-americans amb polítiques ja de per si molt restrictives amb aquest dret. El cas de Texas és paradigmàtic: el seu vicegovernador s'ha mostrat més amoïnat per l'impacte que el Covid-19 pugui tenir en l'economia nord-americana que en la salut de la ciutadania fins al punt que ha assegurat que el preu per salvar el dòlar és la mort d'avis.



A Ohio, el fiscal general Ken Paxton ha assegurat en un comunicat que la decisió s'ha d'entendre només com un intent de protegir el sistema sanitari i preservar l'equipament i instrumental per preservar la vida dels pacients que presenten un estat crític a causa del coronavirus. Per reforçar aquesta idea, Paxton ha enumerat altres atencions mèdiques que han quedat afectades per l'ordre, com són l'atenció dental, dermatològica i oftalmològica, i les intervencions d'ortopèdia.

El coronavirus torna a posar a debat el dret a l'avortament de les dones nord-americanes, que es troben que, tot i que és un procediment legal a tots els estats del país, l'accés als centres i als serveis d'interrupció de l'embaràs i de l'anticoncepció d'urgència és diferent segons el territori. Fins a una vintena d'estats, incloent-hi Texas i Ohio, tenen en vigència l'anomenada llei del primer batec, que obliga totes les dones a escoltar el cor del fetus abans de sotmetre's a la interrupció de l'embaràs. Els grups de defensa dels drets de les dones denuncien la vulneració en què es trobaran les dones que vulguin avortar en aquestes setmanes de pandèmia.

Operacions arriscades

L'avortament és tractat per les ordres governamentals com una intervenció gairebé de caprici quan precisament el temps és vital, alerta Sílvia Adalvert, coordinadora de l'associació catalana Drets Sexuals i Reproductius, per a qui la limitació a l'accés a un procediment segur és "gravíssim" perquè no s'ha de perdre de vista que, com més avançat està l'embaràs, més complicada pot ser la intervenció i, per tant, més riscos corre la salut de la dona.

Les limitacions no fan altra cosa que afegir més "ansietat" en un moment de pànic col·lectiu per la pandèmia i perquè és una decisió "delicada" per a una dona, que pot patir un "impacte emocional" encara més greu per la incertesa de quan podrà fer la intervenció. A la Fundació Texas Equal Access alerten que l'ordre "no aturarà els avortaments" sinó que "els encarirà", perquè obligarà les dones a buscar alternatives fora de les fronteres de l'estat. "Posa en perill la població més vulnerable", explica una portaveu de l'ONG, que ajuda a finançar els procediments.

Als antípodes, la Fundació Amèrica per la Vida, una organització antiavortista, ha criticat les clíniques on es practiquen avortaments acusant-les d'"egoistes" per posar per davant l'interès econòmic i negar-se a "tancar la paradeta un breu temps" en un comportament que titllen d'"inconscient".