El Consell de Seguretat ajorna fins avui tractar la treva a Síria

Un altre cop, les Nacions Unides han tornat a fracassar en la guerra de Síria i, després de dos dies de negociacions frenètiques, el Consell de Seguretat ha estat incapaç d'aconseguir un acord per exigir un alto el foc de 30 dies. Finalment, l'ONU preveu que en la reunió d'aquest dissabte al migdia, a partir de les 5 de la tarda, hora catalana, es podrà consensuar un text que insti a aturar els bombardejos del règim de Baixar al-Assad contra l'enclavament rebel de Ghouta, a les portes de Damasc.

Most of the video is in blackness but the little girl's voice at the end tells all. No Arabic is necessary to understand what she is saying to the #WhiteHelmet who rescued her. What is happening? Where is my mother? Where are we going? The cry of a child in shock. #Douma #Ghouta pic.twitter.com/KSBnNEVYJ3