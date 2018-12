L''Open Arms' arriba a Algesires amb 300 persones a bord

L''Open Arms' ha arribat finalment al moll de Crinavis, a la badia gaditana d'Algesires, després d'una setmana de travessia i amb més de 300 persones a bord que va rescatar d'un naufragi davant de la costa de Líbia. L'atracament del vaixell de l'ONG badalonina s'ha efectuat a les 8.30 h d'aquest divendres al matí en el punt on el govern espanyol ha autoritzat el seu desembarcament un cop Malta, Itàlia, França i Tunísia van rebutjar l'acollida, malgrat que són els ports més pròxims i els que, segons la llei del mar, haurien d'haver anat a rescatar els migrants. Entre el passatge hi ha 139 nens i nenes.

Buenos días, el #OpenArms ya en la bahía se dirige al punto de atraque, del único puerto seguro disponible en el Mediterráneo. Misión cumplida. pic.twitter.com/L6nw1FXlB2 — Oscar Camps (@campsoscar) 28 de desembre de 2018

540x306 L''Open Arms' aproximant-se als molls del port d'Algesires / A. CARRASCO RAGEL / EFE L''Open Arms' aproximant-se als molls del port d'Algesires / A. CARRASCO RAGEL / EFE

El govern espanyol ha anunciat que aplicarà el "dispositiu habitual", però no ha especificat quants dies donarà de permís especial als migrants perquè es recuperin de la duresa del viatge. En acollides anteriors va ser d'entre 30 i 45 dies.

Per la seva banda, Creu Roja i Save the Children es faran càrrec ara de les primeres atencions sanitàries de les 311 persones que hi ha a bord. Segons l'ONG dedicada a la infància, hi ha 139 menors, però encara no se sap quants d'ells viatgen sols i, per tant, són encara més vulnerables, i quants van acompanyats d'algun adult. La Junta d'Andalusia haurà de fer-se càrrec d'aquests menors i portar-los a centres d'acollida, però explicarà quin pla preveu aplicar fins a conèixer de primera mà la situació personal dels menors. En una breu atenció a la premsa al mateix port d'atracament, el director de programes d'intervenció a Espanya de Save the Children, Vicente Raimundo, ha explicat que els menors arriben amb històries personals "realment horribles", tant les viscudes en els seus països d'origen com durant el viatge, en especial el seu pas per Líbia i la travessia en la barcassa que finalment va naufragar.

El Director de Programas de Intervención en España de @SaveChildrenEs Vicente Raimundo señala que la ONG atenderá a los 139 niños, aproximadamente, que viajaban a bordo del buque #OpenArms @openarms_fund y que atracó hoy en el puerto de Crinavis con 310 inmigrantes a bordo pic.twitter.com/9l4jXIHZYj — Diario de Cádiz (@diariocadiz) 28 de desembre de 2018

Després de la primera atenció sanitària, les persones rescatades hauran de passar pel centre d'atenció temporal a estrangers (CATE), a la localitat veïna de San Roque, un servei amb capacitat per acollir els passatgers de l''Open Arms'. El centre, que va obrir en unes instal·lacions de l'Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires el passat mes d'agost, disposa de 474 llits. Aquí els migrants seran identificats un a un i hauran de passar els tràmits previstos a les lleis d'estrangeria i refugi en cas que siguin susceptibles de poder-se acollir a la protecció de l'asil.

Fonts de Creu Roja han explicat que hi ha persones de diverses nacionalitats. Totes procedeixen de l'Àfrica subsahariana, de països amb situacions de conflicte i guerra permanents que desestabilitzen la regió des de fa anys.