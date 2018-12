L'operatiu que intercepta pasteres al Mediterrani amb vaixells de guerra es manté fins al març del 2019

La UE va posar en marxa el 2015 un operatiu militar que patrulla les aigües del Mediterrani per desarticular les xarxes de tràfic de persones, coneguda com a operació Sofia, amb el nom d'una nena de Somàlia que va néixer l'estiu del 2015 a les aigües mediterrànies. Aquest operatiu, que lidera Espanya, ha estat qüestionat l'últim any perquè Itàlia va amenaçar amb tancar els seus ports a les arribades dels immigrants que aquests bucs militars intercepten. L'operació Sofia tenia com a data final el 31 de desembre, però, si bé la majoria d'estats membres estaven d'acord en donar-li continuïtat, no estava clar de quina manera, precisament per l'oposició d'una Itàlia governada pels populistes. De moment, el Consell Europeu ha comunicat aquest divendres que prorroga l'operació Sofia fins al març del 2019.



No s'anuncia cap canvi. El "mandat" –com diu el Consell– de l'operació Sofia continuarà funcionant com ho fa fins ara fins al dia 31 de març de l'any que ve. Aleshores els estats hauran de tornar a posar-se d'acord sobre com resolen el malestar d'alguns dels estats del sud amb aquesta política. De moment, funciona amb tres bucs d'Espanya, Itàlia i Alemanya, dos avions espanyols i tres de Luxemburg, Polònia i Itàlia.

540x306 Mapa de rutes migratòries al Mediterrani Mapa de rutes migratòries al Mediterrani

Itàlia ha deixat clar diverses vegades que no vol ser l'únic país que rebi els desembarcaments dels immigrants interceptats per les forces europees al Mediterrani. Cal recordar que l ’objectiu principal d’aquesta operació militar no és rescatar els migrants, sinó perseguir els grups de traficants de persones. Però, com qualsevol altre vaixell, si troba un grup de nàufrags en perill té l’obligació de salvar-los i portar-los a un port segur, que, segons dicta el tractat d’aquesta operació, ha de ser italià.

En l'última reunió de ministres de Defensa a Brussel·les, la ministra Margarita Robles ja va reiterar que era necessari mantenir l'operació i va acusar el govern de Giuseppe Conte de "posar en risc" l'operació eludint responsabilitats en el rescat de migrants. Però va ser Itàlia qui va proposar aquesta pròrroga de tres mesos després d'aquesta reunió dels ministres de Defensa. La setmana passada els Vint-i-vuit ja van arribar a un preacord, que s'ha ratificat oficialment aquest divendres.