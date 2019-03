El país santuari dels elefants a l’Àfrica obre la porta a la caça

Una de les primeres imatges idíl·liques que ens venen al cap quan es parla de l’Àfrica és un elefant sota el sol intens de la sabana. Aquesta postal, però, podria desaparèixer els pròxims anys. Les xifres parlen per si soles: el 1970 hi havia una població d’un milió d’elefants al continent africà. L’any 2014 es va actualitzar el cens i només en quedaven 352.000, un 65% menys. Aquesta situació podria empitjorar encara més a partir d’ara, perquè el nou president de Botswana -país del sud de l’Àfrica considerat el santuari dels elefants- vol promoure la indústria de la caça, i fins i tot proposa convertir els elefants sacrificats en carn enllaunada per a animals domèstics.

L’alarma va saltar després que l’ONG Elephants Without Borders publiqués un informe en què alertava de l’augment de la caça furtiva a Botswana, un país que té un terç de la població total de l’espècie a l’Àfrica. Mike Chase, responsable de la investigació, declara que “els observadors de seguida van detectar un nombre inusualment alt de cadàvers d’elefants”.

Aquesta tendència podria estar relacionada amb l’ascens al poder de Mokgweetsi Masisi, el president de Botswana des del 2018. El seu predecessor, Ian Khama, va aprovar una llei que prohibia la caça comercial al país, però Masisi va arribar a la presidència disposat a desmantellar totes les polítiques impulsades per Khama. Segons fonts del partit de Masisi, el nou govern està decidit a “permetre el creixement de la indústria decaça als safaris”.

Atac a les ONG

El president de Botswana està en contra de les ONG que es dediquen a protegir la fauna del país. Les acusa de només pensar en els animals i no en la població local: “Sembla que aquí [a Botswana] no hi hagi éssers humans. És com si fos un gran zoològic i ells en fossin els guardians”, ha dit Masisi en referència a aquestes associacions.

La legalització de la caça comercial és un dels temes més debatuts a Botswana des de fa anys. Com que és un país amb una gran quantitat d’elefants, hi ha molts problemes de convivència entre aquests animals i la població local. Els pagesos, per exemple, es queixen que els elefants els arrasen els cultius.

Masisi ha adoptat un discurs populista sobre aquest tema, i assegura sovint que el nombre d’elefants ha augmentat dràsticament al país des que se’n va prohibir la caça comercial.

“Un augment de la caça furtiva d’elefants semblant al que es veu avui a Botswana sovint ha anat seguit de grans reduccions en la població d’elefants”, afirma Chase en contradicció amb el discurs del president.

Una tendència que s’ha constatat a tot el continent. Des de l’any 2007 fins al 2014 es calcula que van morir aproximadament 144.000 elefants. Si la caça continua a aquest ritme, en 17 o 18 anys es podria extingir l’espècie al continent. “El risc és molt real si se segueix aquesta tendència”, explica a l’ARA Luis Suárez, responsable d’espècies de WWF.

Al parc de Selous, a Tanzània, per exemple, ja han mort un 90% dels exemplars de l’espècie. “Si no es frena aquesta pèrdua de població tindrem grups d’elefants cada cop més petits, més aïllats i, per tant, més exposats a altres amenaces com malalties o incendis que els poden fer desaparèixer”, diu Suárez.

“Al final només quedaran exemplars d’elefants a Namíbia, Botswana i Sud-àfrica, i llavors els furtius es concentraran allà”, diu l’expert.

La caça furtiva a l’Àfrica alimenta un mercat internacional d’ivori que té els països de l’Àsia com a principals importadors. La Xina va prohibir el comerç d’ivori a tot el país l’any 2018, pressionada pels ecologistes, però el mercat negre continua en aquest país i d’altres del Sud-est Asiàtic. A la Xina, les escultures d’ivori, a més d’una tradició mil·lenària, són un senyal d’estatus i prestigi social. En xinès la paraula ivori és xiangya, que vol dir “dent d’elefant”. Molts xinesos creuen que és possible extreure les banyes dels elefants sense provocar-los la mort. Però res més lluny de la realitat, perquè un quart de les banyes les tenen a dins del crani. Si les extreuen senceres, els animals moren.