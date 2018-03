El partit de Le Pen canvia de nom i ara es dirà Reagrupament Nacional

La presidenta del Front Nacional, Marine Le Pen, ha informat aquest diumenge que el seu partit canvia de nom i passarà a dir-se Reagrupament Nacional. Le Pen ha fet l'anunci durant el setzè congrés de la formació, que se celebra aquest cap de setmana a Lille, al nord de França. La proposta ha de ser confirmada ara pels afiliats del partit en una consulta interna. De moment un reduït 52% s'ha mostrat a favor de la modificació.

El partit d'ultradreta Front Nacional sempre havia tingut el mateix nom des de 1972. Amb el canvi, Marine Le Pen pretén refundar la formació, tot i que l'únic que ha fet fins ara és canviar les sigles del partit i expulsar com a president d'honor de la formació al seu cofundador i patriarca de la família, Jean-Marie Le Pen. Pare i filla no es parlen des de fa gairebé tres anys.

El nou nom ha estat rebut amb poc entusiasme pels 1.500 afiliats del partit que omplien el Palau de Congressos de Lille, i que s'han mostrat contrariats pel fet que calgui modificar el nom de la formació, malgrat que aquest ha estat sempre el principal tret d'identitat del Front Nacional.

"Té el mèrit que no passarà mai de moda i la seva simplicitat", ha afirmat Marine Le Pen durant el congrés per defensar el canvi de nom de la formació. També ha afegit que el nou nom té com a objectiu fer una crida a "la unió de tots els francesos que tenen França al seu cor".