El pastor que abusava de les noies del cor

Unes imatges de pel·lícula d’acció van trencar l’any passat la calma informativa que normalment domina els dies de Pasqua a Sud-àfrica. Al vídeo, filmat a l’aeroport de la ciutat costanera de Port Elizabeth, un grup d’agents amb armes llargues de la unitat de delictes especials de la policia sud-africana s’emportaven emmanillat un pastor evangèlic nigerià. Un periodista perseguia el religiós corrent: “Pastor, són veritat les acusacions?”

El pastor és Tim Omotoso, nascut a Nigèria ara fa 60 anys i un dels milers de pastors evangèlics que s’han fet d’or al continent oferint miracles a les seves esglésies privades. Se l’acusa d’utilitzar la seva influència sobre desenes de seguidores joves de l’Església que porta el seu nom i abusar-ne sexualment, en alguns casos des que tenien 14 anys.

Després de més d’un any en presó preventiva per evitar una possible fuga, el cap d’aquesta poderosa secta s’asseu al banc dels acusats per respondre de nombrosos càrrecs per presumpte abús sexual, violació i tràfic de persones. La secta tenia un canal internacional de televisió i fidels en unes quantes ciutats de Sud-àfrica i entre la diàspora africana de França i el Regne Unit.

Judici mediàtic

La gravetat dels fets que se li imputen i l’histrionisme de l’excèntric Omotoso han fet d’aquest judici transmès en directe un dels processos més mediàtics de la història recent d’un país amb afició per les històries de tribunals. El judici és, a més, l’escenificació televisada d’una versió dura del # MeToo que tot just començar ha impressionat milions de sud-africans amb un primer testimoni colpidor i qualificat d’“heroic” per la premsa.

Amb una calma i una fermesa que li han suposat una allau de missatges de suport i d’admiració a les xarxes socials, l’estudiant de màrqueting Cheryl Zondi, que ara té 22 anys, va prendre la paraula durant una setmana per explicar com -segons el seu testimoni- Omotoso va abusar d’ella durant més de dos anys i mig, amenaçant-la amb càstigs divins si el denunciava o es negava a complaure’l.

La noia va dir al jutge que es va unir a l’Església del pastor el 2009 i que el va conèixer un any després, quan ella en tenia 14, durant una convenció de la secta a la ciutat de Durban, on vivia Omotoso. Segons el relat de Zondi, el pastor li va dir que li va agradar com va cantar al servei religiós, i a partir d’aquell moment va començar a pagar-li els desplaçaments a Durban perquè el visités a la residència que tenia en aquesta ciutat de la costa de l’Índic.

A més de prometre miracles, Omotoso, que va ser músic professional, toca diversos instruments i fa a la seva pròpia Església de compositor i productor musical. De l’òrbita d’Omotoso han sortit diversos grups musicals d’èxit premiats en certàmens internacionals, que tenen en comú estar formats per noies atractives i cantar música gòspel. Un d’aquests grups és Grace Galaxy, del qual va formar part Cheryl Zondi. Els assajos musicals eren un dels motius dels viatges a Durban que pagava Omotoso a la noia, però -va admetre Zondi- hi havia una raó més important.

Segons el seu testimoni, Zondi compartia la casa amb una trentena de joves seguidores del pastor, que estaven sempre a disposició d’Omotoso per donar-li plaer de la manera que ell demanés. “Les noies que vivien allà tenien un sobrenom i eren conegudes com les seves esposes ”, va afirmar Zondi.

La noia va declarar davant del seu presumpte abusador, que sovint assisteix al judici vestit amb les estrafolàries jaquetes de dissenyador i les camises amb volants que caracteritzen la seva imatge. Al costat d’Omotoso al banc dels acusats hi ha Lusanda Solani i Zukiswa Sitho, de 36 i 28 anys, que segons el fiscal captaven les suposades víctimes del pastor i les preparaven per als presumptes abusos. Alguns metres enrere, asseguda entre el públic, segueix els procediments amb vestits tradicionals nigerians la dona del pastor, Taiwo Omotoso, que es va passar tota l’estona del testimoni de Zondi rient i fent gestos que li van valer una amonestació del jutge.

Una cinquantena de testimonis

Dues joves bessones de Durban que també van pertànyer a l’Església han denunciat a la premsa situacions semblants a les que diu que ha viscut Zondi amb Omotoso, i s’espera que siguin dos dels gairebé 50 testimonis amb què la fiscalia espera aconseguir la condemna del pastor.

Després d’una exhaustiva investigació, la Comissió per als Drets Religiosos del govern sud-africà va denunciar que líders religiosos evangèlics com Omotoso s’aprofiten de la fe dels seus seguidors per fer diners i anul·lar la seva voluntat. Segons l’informe de la comissió, moltes d’aquestes Esglésies es lucren venent aigua sagrada i altres productes amb suposades propietats divines. De vegades tenen caixers automàtics per a les aportacions dels feligresos i venen audiències amb els pastors, que sovint tenen guardaespatlles personals, es desplacen amb cotxes d’alta gamma i viatgen amb avions privats.