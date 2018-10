L'ONU alerta que el 50% de la població del Iemen pateix fam per la guerra

La meitat de la població del Iemen –14 milions de persones– es troba en una situació "molt greu" de fam i depèn únicament de l'ajuda humanitària per accedir als aliments i productes bàsics per sobreviure. El cap de l'ONU en matèria d'ajuda humanitària, Mark Lowcock, ha alertat d'aquesta situació esgarrifosa i ha advertit del perill que els aliments i productes no puguin entrar al Iemen a causa de la guerra que viu el país des del 2015. És "la pitjor crisi del món", ha assegurat Lowcock en una reunió amb diferents membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides, que també ha dit que la fam que patirà la població iemenita serà molt més gran del que cap treballador humanitari hagi vist mai.

"Hi ha el perill d'una enorme fam imminent", ha assegurat el representant de l'ONU, ja que l'ajuda humanitària no serà suficient per "poder auxiliar els civils que moren de gana". Lowcock ha recordat que una situació de fam es declara quan la població depèn "completament" de l'ajuda humanitària, com és el cas de la meitat de la població iemenita, segons les xifres que ha presentat el representant de les Nacions Unides.

L'ofensiva militar de la coalició de forces del govern, desplegada el mes de juny passat a la ciutat de Hodeida –regió costanera controlada pels rebels houthis–, ha deixat inoperatiu el principal port del país i ha paralitzat l'entrada de productes i aliments bàsics al Iemen, fet que dificulta la feina d'ONGs i organismes d'ajuda internacional.

Els països del Consell de Seguretat de l'ONU han demanat una solució política a les parts implicades en el conflicte que enfronta el govern del president iemenita, Abdo Rabu Mansur Hadi –que té el suport de l'Aràbia Saudita–, i els rebels houthis des del 2015.

Les Nacions Unides també han exigit l'obertura immediata dels ports comercials, com el de Hodeida, per facilitar l'accés d'ajuda per als civils i l'estricte compliment i respecte de les lleis internacionals. I és que segons Mark Lowcock les parts enfrontades han violat fins a 5.000 vegades les lleis internacionals.