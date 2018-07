La policia de Chicago difon el vídeo d'un tiroteig en què mor un home negre a mans d'un agent

La policia de Chicago ha difós aquest dilluns el vídeo de la càmera corporal d'un agent que va disparar i va causar la mort d'un home negre aquest diumenge al barri de South Shore. L'incident havia provocat una nit de protestes de la comunitat afroamericana i ha fet que el superintendent policial, Eddie Johnson, hagi donat l'ordre de publicar el vídeo dels fets.

A les imatges es pot veure la víctima, Harith Augustus, de 37 anys, sent interceptat per la policia, que pretenia escorcollar-lo, i es pot apreciar el que sembla una pistola i un carregador. Augustus, que treballava com a perruquer i era pare d'un nen de cinc anys, s'allunyava donant manotades, abans d'intentar empunyar l'arma, moment en què va ser abatut a trets.

L'intendent Eddie Johnson, que ha qualificat de "tràgic" l'episodi i ha dit que espera que els veïns col·laborin amb la policia, ha vist com el seu departament ha estat investigat per la secretaria de Justícia davant de denúncies d'ús excessiu de la força letal. Segons recull l'abc7Chicago, l'intendent ha dit que ha pres la decisió de publicar el vídeo tan ràpidament "perquè la comunitat necessita algunes respostes i les necessita ara". Johnson vol aclarir així la desinformació sobre el tiroteig i evitar qualsevol enfrontament en el futur.



La policia ha publicat dos vídeos, un en temps real i un altre alentit. El vídeo de la càmera corporal no té àudio, ja que hi ha una demora de 30 segons quan l'oficial encén el dispositiu. "No estem intentant ocultar res, no estem intentant treure res. El vídeo parla per si mateix", ha dit Johnson, que ha explicat que va consultar la família d'Augustus abans de publicar el vídeo.