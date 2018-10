La policia redueix l'assaltant que havia retingut una dona a l'estació de tren de Colònia

La policia de Colònia, a l'oest d'Alemanya, ha desallotjat l'estació central de tren a causa d'una presa d'ostatges. A través de Twitter, el cos ha confirmat que la situació està controlada després d'haver reduït el segrestador. Una dona ha resultat ferida lleu.

L'estació ha estat evacuada aquest dilluns al migdia mitjançant un ampli dispositiu de seguretat. De moment no hi ha gaires detalls de l'incident, però les autoritats policials han confirmat a Twitter que no hi ha hagut trets.

"Creiem que tenen un ostatge", ha apuntat la portaveu de la policia, que ha afegit que "probablement hi hagi una dona retinguda, però no tenim més detalls". Segons aquestes informacions, el segrest s'hauria produït a l'interior d'una farmàcia situada a l'estació.

Les autoritats han afirmat que no tenen constància que hi hagi hagut cap tiroteig al lloc dels fets. La policia, però, ha demanat evitar la zona fins que s'aclareixi la situació. "Sisplau, eviteu apropar-vos al lloc". De fet, les andanes 6, 7, 8, 9, 10 i 11 han estat bloquejades i el trànsit ferroviari té retards.

A més, l'empresa estatal de ferrocarrils Deutsche Bhan ja ha anticipat en un comunicat que hi haurà retards i cancel·lacions com a conseqüència d'aquest fet.