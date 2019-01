La policia investiga qui va deixar embarassada una dona que portava 10 anys en coma en una clínica de Phoenix

La policia de l'estat d'Arizona ha demanat mostres d'ADN a tot el personal masculí de la clínica Hacienda de Phoenix, on una dona que portava 10 anys en estat vegetatiu va parir el 29 de desembre passat un nen que està en bon estat de salut. No queda clar si el personal del centre s'havia adonat de l'embaràs. El director de la clínica, Bill Timmons, va presentar dilluns la seva dimissió.

Segons el portal Azfamiliy.com, la dona, que va quedar en coma després d'estar a punt de morir ofegada, tenia 29 anys i pertanyia a la tribu dels apatxe, que té una reserva a 200 kilòmetres de la ciutat. En un comunicat, els seus representants han confirmat que la noia continuava en coma en el moment del part. "En nom de la tribu estic molt commogut i horroritzat pel tractament que ha patit un dels nostres membres", ha dit el cap Terry Rambler. "Quan tens algú en cures pal·liatives, quan és més vulnerable i dependent dels altres, confies en els seus cuidadors. Per desgràcia, un d'ells se'n va aprofitar. Espero que es faci justícia", reclama.

La clínica s'ocupa de nadons, criatures i joves que són "mèdicament fràgils" o tenen discapacitats de desenvolupament. Segons el departament de Salut d'Arizona, s'han adoptat noves mesures de seguretat.

Entre les reclamacions presentades contra la clínica des del 2013, la majoria per temes de seguretat i per l'acceptació del programa de salut pública Medicaid, hi ha una denúncia per comentaris sexuals inapropiats sobre quatre pacients per part d'un membre de l'equip, que va ser acomiadat.