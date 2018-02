La policia israeliana recomana imputar Netayahu

Després d'una investigació de 14 mesos, la policia israeliana ha recomanat aquest dimarts al fiscal general del país imputar el primer ministre Benjamin Netanyahu per càrrecs de suborn i abús de confiança. El líder del Likud, al front del govern des del 2009, està implicat en diversos casos de corrupció. La policia l'ha trobat culpable d'almenys dos d'ells: els anomenats casos 1.000 i 2.000.

En la primera de les investigacions, s'acusa Netanyahu d'haver rebut regals d'alt valor per part de magnats de les finances a canvi de favors. El primer ministre hauria rebut cigars, joies, roba i d'altres productes de luxe per valor de 280.000 dòlars (uns 227.000 euros). En el segon dels casos, el 2.000, s'examinen suposats tractes de favor del primer ministre a l'editor del diari 'Yedioth Ahronoth' a canvi de publicitat.

El cap del Govern i la seva dona, Sara, han reconegut haver rebut regals, però ho emmarquen en un simple "intercanvi entre amics" i neguen haver donat res a canvi. El primer ministre ha defensat que tot el que ha fet ha estat pel bé del país, i no pas "per cigars d'amics o per una millor cobertura en els mitjans", tal com se l'acusa.

Amb les proves sobre la taula, el fiscal general haurà d'examinar les indagacions de la policia i decidir, probablement d'aquí a uns mesos, si acusa el primer ministre dels càrrecs que se li imputen. Fins ara, diversos membres de l'entorn de Netanyahu ja han passat pels jutjats. Ari Harrow, excap de gabinet del primer ministre, va ser detingut l'any 2015 i va anunciar el passat agost que testificaria en contra de Netanyahu.

El primer ministre contraataca

Poc temps després de difondre's la nota de premsa de la policia en què es recomanava la seva detenció; Benjamin Netanyahu va aparèixer a la televisió acusant els agents de "difamació". El dirigent conservador va lamentar també que s'hagin obert contra ell i la seva família fins a quinze investigacions. Segons el líder del Likud, aquestes acusacions només responen a un intent per "treure-li el poder".

Diputats de l'oposició israeliana han demanat la dimissió de Netanyahu poc després de conèixer-se les recomanacions de la policia. Però el primer ministre s'hi ha negat. "Un tirà corrupte sense límits al qual la policia ha demanat que se l'acusi dels més seriosos crims de corrupció anuncia que no se'n va", ha declarat indignada la diputada d'Unió Sionista, Shelly Yajimovich, al digital" Times of Israel ".

Per la seva banda, Netanyahu ha assegurat que "aquestes recomanacions no procedeixen en un estat democràtic" i ha afegit que seguirà treballant en el càrrec "de manera responsable i fidel". "Han atacat brutalment a la meva dona i als meus fills per ferir-me", ha assegurat també Netanyahu, alhora que ha assegurat que "aquesta vegada les coses acabaran en res", ja que no hi ha "cap fonament" per a les conclusions policials.