La policia deixa en llibertat sense càrrecs els dos detinguts pel sabotatge a Gatwick

El malson continua a l'aeroport de Gatwick. La policia de Sussex –el comtat britànic on està situat l'aeròdrom– ha deixat en llibertat sense càrrecs aquest diumenge les dues persones que havia detingut divendres com a sospitoses de ser autores del sabotatge amb drons contra l'aeroport. Això vol dir que els dos detinguts no en són els responsables, i que les forces de seguretat continuen sense tenir ni idea de qui està al darrere de l'incident que va obligar a suspendre tots els vols de Gatwick durant 36 hores i a deixar a terra uns 140.000 passatgers entre dimecres i dijous.

L'aeroport de Gatwick ha anunciat aquest diumenge que ofereix una recompensa de 50.000 lliures (uns 55.000 euros) a qualsevol persona que pugui proporcionar informació per arrestar i processar els responsables del sabotatge. Aquest dissabte s'ha trobat un dron danyat al perímetre nord de l'aeroport, i ara la policia forense l'està analitzant. Un responsable policial, Jason Tingley, ha informat que l'aparell podria estar vinculat al sabotatge, però encara no s'ha arribat a cap conclusió.

Les dues persones detingudes divendres eren un home de 47 anys i una dona de 54, la identitat de les quals no es va fer pública. Només es va detallar que són veïns de la ciutat de Crawley, gairebé uns cinc quilòmetres al sud de Gatwick. La policia les va arrestar a prop de l'aeroport, les va interrogar i també va escorcollar una casa a Crawley.

El responsable de la policia de Sussex ha declarat: "Les dues persones detingudes han cooperat completament amb la investigació, i estic satisfet que no siguin sospitoses de l'incident amb drons a Gatwick". Així mateix, ha destacat: "És important recordar que quan una persona és arrestada en el marc d'una investigació no significa que sigui culpable de cap delicte, i la policia de Sussex no farà pública la seva identitat en cap moment".

La policia ha assegurat que continua amb la investigació per localitzar els responsables del sabotatge. Amb aquest objectiu, efectius de l'exèrcit també es van desplegar dijous a l'aeroport, i van aportar tecnologia militar per frustrar un possible nou incident amb drons. Les autoritats britàniques continuen pensant que el sabotatge no és una acció terrorista ni està vinculada a una intervenció estrangera.

Aquest diumenge l'aeroport ha operat amb normalitat, tot i que s'hi continuen registrant retards en alguns vols.