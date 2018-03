Acusen Facebook de permetre filtrar dades personals a una empresa vinculada a la campanya de Trump

Facebook s'enfronta de nou a enormes crítiques a la seva política de privacitat -que li han fet fins i tot desplomar-se a la borsa- perquè legisladors nord-americans i britànics li exigeixen que expliqui com pot ser que una empresa de dades polítiques vinculada a la campanya de Donald Trump en les eleccions del 2016 pogués recopilar informació privada de més de 50 milions de perfils de Facebook sense que la xarxa social n'alertés els seus usuaris.

La senadora Amy Klobuchar, de Minnesota, membre demòcrata del Comitè del Poder Judicial del Senat, ha arribat a pressionar perquè Mark Zuckerberg, president executiu de Facebook, comparegui davant de la comissió per explicar què és el que la xarxa social sabia sobre el mal ús que es va fer de les seves dades "per dirigir la publicitat política i manipular els votants".

Les crides a millorar l'escrutini responen als articles publicats per 'The New York Times' i 'The Observer' aquest cap de setmana, que revelaven que Cambridge Analytica, una empresa de dades polítiques fundada per Stephen K. Bannon i Robert Mercer, un dels multimilionaris donants del Partit Republicà, havia utilitzat les dades de Facebook per desenvolupar mètodes que permeten identificar les personalitats dels votants nord-americans i influir en el seu comportament. L'anomenada modelització psicogràfica d'aquesta empresa va donar suport a la campanya de Trump del 2016, tot i que molts han qüestionat l'eficàcia de les seves tècniques.

Però Facebook no va informar d'aquest fet els usuaris dels quals s'havien recollit dades, un fet que podria violar lleis de Gran Bretanya i de molts estats nord-americans.

Damian Collins, legislador conservador del Regne Unit que dirigeix una investigació parlamentària sobre notícies falses i sobre la suposada intromissió russa en el referèndum del país per abandonar la Unió Europea, ha dit aquest cap de setmana que ell també demanaria a Zuckerberg o a algun altre alt executiu de la xarxa social que testifiqui al seu país. Facebook ja va enviar els seus responsables de qüestions normatives a respondre preguntes d'aquesta comissió en una audiència anterior al febrer.

"No és acceptable que hagin enviat testimonis que evitaven respondre preguntes difícils sota l'al·legació que no coneixien les respostes", ha dit Collins en un comunicat. "Això crea la falsa sensació que les polítiques de privacitat de Facebook són robustes i vigilades amb eficàcia".

Les noves informacions periodístiques s'afegeixen a les crítiques a què s'enfrontava ja Facebook per l'ús de la plataforma que van fer els que intentaven difondre notícies falses i propaganda russa. Aquest cap de setmana Facebook estava a la defensiva. Els principals executius van utilitzar Twitter per argumentar que no s'havien violat les polítiques de privacitat de la companyia, i que, per tant, Facebook no en tenia cap culpa.

"No va ser de cap manera una infracció de dades", deia Andrew Bosworth, un executiu de Facebook, al Twitter. "No hi va haver infiltració en sistemes, i no es va robar ni piratejar cap contrasenya ni cap informació".

Les dades es van obtenir el 2014, quan Cambridge Analytica, a través d'un investigador extern, va pagar a usuaris petites quantitats de diners per respondre un qüestionari de personalitat i descarregar-se una aplicació, que va captar informació privada dels seus perfils i dels seus amics, una activitat que Facebook permetia en aquell moment. Aquesta acció es basava en una tècnica pionera dels científics de la Universitat de Cambridge, que asseguraven que podria revelar més sobre una persona del que sabien fins i tot els seus pares o les seves parelles.

L'investigador contractat per Cambridge Analytica, Alexandr Kogan, va dir a Facebook i als usuaris de la seva aplicació que recopilava aquella informació amb finalitats acadèmiques, i no per a una empresa de dades polítiques propietat d'un magnat conservador. Facebook no va fer res per verificar com s'utilitzava aquesta informació.

Bosworth ha argumentat a Twitter que qui ha comès una violació només és Cambridge Analytica i l'investigador Alexandr Kogan, ja que "no van complir els acords sobre les dades" pactats amb la xarxa.

El cap de seguretat de Facebook, Alex Stamos, va publicar una defensa similar en una sèrie de tuits que, des d'aleshores, s'han eliminat. "Les històries recents de Cambridge Analytics per part de 'The New York Times' i 'The Guardian' són importants i poderoses, però és incorrecte anomenar això 'infracció' sota qualsevol definició raonable del terme", deia Stamos.