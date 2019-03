El president de Mèxic vol que Felip VI es disculpi per la conquesta

El president de Mèxic, Andrés Manuel López Obrador, ha enviat una carta al govern espanyol en què sol·licita que el rei d’Espanya, Felip VI, demani disculpes pels crims que es van cometre durant la conquesta. També ha enviat una carta al papa Francesc perquè “faci un relat de greuges i demani perdó als pobles originaris per les violacions del que ara es coneix com a drets humans”. “Hi va haver matances i imposicions. L’anomenada conquesta es va fer amb l’espasa i la creu”, ha dit Obrador en un vídeo penjat a les xarxes socials dilluns al vespre.

Estamos en Comalcalco, vamos a Centla a conmemorar 500 años de la batalla de los españoles contra la resistencia de los mayas-chontales. pic.twitter.com/glYO0eAMtX — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de març de 2019

El govern espanyol no ha trigat a reaccionar. En un comunicat, l'executiu ha assegurat que "lamenta profundament" la publicació de la carta i que "rebutja amb fermesa" l'argument del president mexicà. "L'arribada, fa cinc-cents anys, dels espanyols a les actuals terres mexicanes no pot jutjar-se a partir de consideracions contemporànies", han defensat des de Madrid.

Seguint la mateixa tònica, la nota afegeix: "Els nostres pobles germans han sabut sempre llegir el nostre passat compartit sense ira i amb una perspectiva constructiva, com a pobles lliures, amb una herència comuna i una projecció extraordinària".

Mèxic també demanarà perdó

Obrador va explicar que tot forma part d’un “procés de reconciliació” que el seu govern vol iniciar de cara a la commemoració, l’any 2021, dels 500 anys de la batalla de Centla, “la primera conquesta en la qual els maies chontals van ser derrotats pel conqueridor espanyol Hernán Cortés, i alhora els 200 anys des de la independència de Mèxic.

En aquest sentit, Obrador va assegurar que el seu mateix govern també demanarà perdó perquè després de declarar la independència “també hi va haver molta repressió als pobles originaris” amb “l’extermini als yaquis, maies i fins i tot amb l’atac als xinesos durant la revolució mexicana”. “Hem de demanar perdó i que l’any 2021 sigui l’any de la reconciliació històrica”, ha afirmat.

És en aquest context que Obrador ha enviat una carta al ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació del govern espanyol per demanar que el rei Felip VI es disculpi. El govern de Pedro Sánchez encara no ha donat una resposta a la seva petició. La demanda d’Obrador arriba per carta tot just uns mesos després que el president Pedro Sánchez visités Mèxic, al mes de gener, i de rebre també en visita oficial el mateix Felip VI, al desembre.

"Una ofensa intolerable al poble espanyol"

Mentrestant, a l'estat espanyol hi ha hagut més reaccions a banda de la del govern. El líder del PP, Pablo Casado, ha carregat durament contra López Obrador, les declaracions del qual considera "inadmissibles", i ha exigit a Pedro Sánchez que manifesti "clarament" el rebuig a la "difamació d'una esquerra acomplexada sobre la contribució [espanyola] històrica". Per a Casado, la carta del president mexicà és una "provocació a Espanya".

Son inadmisibles las declaraciones del presidente mexicano, López Obrador. Son de una ignorancia escandalosa y una afrenta contra España. El Gobierno tiene que decir claramente que no aceptamos la difamación de una izquierda acomplejada sobre nuestra contribución histórica. pic.twitter.com/zrcnsLdcYt — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 26 de març de 2019

Una altra reacció, i de les més polèmiques, ha sigutla de Rafael Hernando, diputat del Partit Popular per Almeria i portaveu adjunt del partit al Congrés. "Haurem de recordar-li a aquest senyor que els espanyols vam anar allà i vam acabar amb el poder de tribus que assassinaven amb crueltat i amb acarnissament els seus veïns i que per aquest motiu es va conquistar i es va civilitzar aquesta terra. Que estudiï una mica. Vinga va!", ha dit a través d'un missatge al seu compte de Twitter.

Habrá q recordarle a este Sr. q los españoles fuimos allí y acabamos con el poder de tribus q asesinaban con crueldad y saña a sus vecinos, y q por eso unos pocos ayudados por los q eran perseguidos y esclavizados, se conquistó y civilizó esa tierra. Q estudie un poco. ¡Anda ya! pic.twitter.com/GkyOytsrPi — Rafael Hernando (@Rafa_Hernando) 25 de març de 2019

Per la seva banda, el portaveu del Partit Popular al Parlament Europeu, Esteban González Pons, també hi ha dit la seva. "El president mexicà hauria de deixar de barallar-se amb Hernán Cortés, que és mort, i fer front a Maduro, que continua matant. Fa vergonya que condemni Colom i doni suport al tirà chavista. Que López Obrador demani perdó per no defensar Veneçuela i Juan Guaidó, que pateixen ara", ha dit també en un missatge de Twitter.

No només els populars han expressat el seu malestar amb López Obrador: Albert Rivera, president de Ciutadans, també ha considerat la missiva a Felip VI una "ofensa intolerable al poble espanyol". Rivera creu que el president mexicà actua "falsejant la història i buscant l'enfrontament".

La carta de López Obrador es una ofensa intolerable al pueblo español. Así actúa el populismo: falseando la historia y buscando el enfrentamiento. Cuando gobernemos lideraremos la unión y colaboración entre España y las naciones hermanas de Latinoamérica. https://t.co/t6uNejFHnD — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 26 de març de 2019

Podem s'ha desmarcat de les crítiques de la dreta espanyola i ha reivindicat la figura de López Obrador com el "digne president de Mèxic". A més, ha subscrit el contingut de la carta enviada al rei.