El president de Nigèria: "No soc cap clon"

"Soc real, no soc cap clon". Així de contundent s'ha mostrat el president de Nigèria, Muhammadu Buhari, tip d'escoltar el rumor que una llarga malaltia ha posat fi a la seva vida i que ha sigut substituït per un doble. En una compareixença a Polònia, on assisteix a la cimera mundial contra el canvi climàtic, el president ha trencat el silenci per posar fi a una infinitat de missatges que han corregut els últims mesos a través de les xarxes socials. Nigèria està en precampanya, amb la vista fixada en les eleccions del febrer en què Buhari opta a la reelecció. "Molta gent esperava que morís durant la meva malaltia. Soc real, soc jo. Aviat celebraré el 76è aniversari i estaré fort", ha dit davant una audiència que li ha rigut el comentari.

Buhari, que es prepara per a la reelecció al febrer, va passar cinc mesos al Regne Unit l'any passat tractant-se una malaltia no revelada. Una teoria àmpliament difosa pels mitjans de comunicació social i per alguns opositors polítics era que havia sigut substituït per un home d'aspecte semblant del Sudan anomenat Jubril.

President Buhari of Nigeria denies that he has been replaced by a clone and assured people that ‘this is the real me’.

He made the remarks while addressing the Nigerian community in Poland this weekend. pic.twitter.com/v0PFQubVY0 — Samira Sawlani (@samirasawlani) 3 de desembre de 2018

El rumor s'ha estès a causa que Buhari ha passat llargues temporades al Regne Unit per tractar-se una malaltia de la qual no s'ha informat oficialment, cosa que ha disparat la rumorologia sobre el seu veritable estat de salut. Sense cap prova, a les xarxes s'han penjat vídeos en què s'assegurava que en comptes del president hi havia un doble idèntic, identificat com un ciutadà sudanès anomenat Jubril.

Mazi Nnamdi Kanu, líder del moviment independentista de la regió de Biafra, ha sigut un dels promotors de la teoria del clon assegurant que abans del 2017 el president tenia el lòbul de l'orella deformat, i ara li havia desaparegut la deformació. Avui ha insistit que l'actual Buhari és un "impostor" amb l'afirmació que "no es necessita ser un Einstein o un doctor per saber que l'home a Polònia no és Buhari. L'única cosa que necessites és sentit comú, habilitat per raonar i una visió funcional", ha escrit a Twitter.