Els models climàtics prediuen de sobte un escalfament global més gran

Els científics climàtics del món s’han endut una gran sorpresa quan han tornat a introduir les mateixes dades en els seus models climàtics i, deu anys després de l’última simulació, han obtingut un resultat diferent i més aterridor. Si les últimes prediccions parlaven d’una pujada de 3,5 ºC a finals de segle -un escenari ja catastròfic-, ara, amb la mateixa previsió d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, models climàtics d’arreu del món prediuen una pujada de fins a 5 ºC.

Què ha passat? Encara hi ha debat sobre el tema entre la comunitat científica, però després d’alguns mesos d’experimentació, la majoria creu que “es pot atribuir aquest escalfament més intens al fet que els models climàtics actuals són més realistes”, segons explica a l’ARA l’investigador Icrea i director del departament de ciències de la terra del Barcelona Supercomputing Center (BSC), Francisco Doblas, que a més és un dels científics que treballen per al Grup Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC), el grup de científics climàtics de l’ONU.

Tenim molt menys temps

Els mapes climàtics es tenyeixen de vermell i la conclusió, per a Doblas, és clara: hem de reduir les emissions molt més ràpid encara del que reclamava ja l’últim informe de l’IPCC, perquè feia servir projeccions anteriors a aquestes. L’últim informe de l’IPCC, de l’octubre del 2018, deia que per no pujar dels 1,5 ºC calia reduir a la meitat les emissions cada 10 anys i arribar al “zero net” l’any 2050. Ara, segons les noves dades, “hem d’anar molt més ràpid que això”, admet el científic.

“Amb els escenaris d’emissions que tenim ara mateix, el límit de l’1,5ºC en l’escalfament global que es persegueix [a l’Acord de París] és impossible de complir i el de 2 ºC és molt difícil d’aconseguir tret que capturem CO 2 de l’atmosfera”, adverteix Doblas.

El Barcelona Supercomputing Center té precisament un d’aquests simuladors climàtics, l’EC-Earth, que també projecta ara un escalfament global superior al que projectava fa 10 anys, “no tant com els models canadenc o britànic, però també més gran”, diu Doblas.

Al món hi ha uns 30 models climàtics com aquest, que a través de la computació poden simular les interacions entre l’atmosfera, la terra, els oceans i el gel i fer prediccions climàtiques a llarg termini. Són uns experiments que es duen a terme cada 10 anys aproximadament: l’últim cop que s’hi van introduir dades per fer una predicció va ser el 2010. Sobre aquelles simulacions de fa deu anys s’han construït molts dels informes climàtics de l’ONU. Però els últims assajos, que van començar l’any passat, s’han fet ja “amb models molt més complets que els de llavors, perquè ara tenim més coneixement que fa deu anys sobre com funciona el sistema climàtic”, explica el científic del BSC. Ara es coneix millor quin és el paper dels núvols i els aerosols en aquest sistema, fet que ha permès fer mesuratges més “fiables”, assegura Doblas.

I aquestes prediccions “més fiables” auguren un “escenari terrorífic”, admet. En el pitjor dels casos, si seguim consumint combustibles fòssils, a finals de segle la temperatura haurà pujat 5 ºC (en lloc dels 3,5 ºC que preveien les estimacions antigues), però fins i tot en les situacions més optimistes, si elevem la proporció d’energies renovables, la nova previsió és també un grau superior a l’antiga, amb una forquilla d’entre els 2 ºC i els 4 ºC.

Aquest increment en les previsions d’escalfament global es va començar a detectar ja el març de l’any passat en una reunió de científics climàtics al BSC, però s’han anat fent nous mesuraments i experiments per confirmar la tendència. Al llarg dels següents mesos, la majoria dels models climàtics del món han anat donant resultats similars: amb les mateixes premisses, les seves prediccions eren superiors a les que havien fet 10 anys abans. Científics climàtics de diferents racons del planeta van començar a “parlar entre ells i es preguntaven: «Què t’ha sortit a tu? Què t’ha sortit a tu?»”, explicava a Bloomberg Andrew Gettelman, el científic sènior del National Center for Atmospheric Research in Boulder, a Colorado, que té un d’aquests models climàtics.

Alguns científics encara pensen que les noves dades poden ser incorrectes, però un canvi tan sobtat i coherent en molts dels millors models climàtics del món no es pot passar per alt. El compte enrere de l’acció climàtica s’accelera.