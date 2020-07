Dimiteix en bloc el govern francès

El primer ministre francès, Édouard Philippe, ha presentat aquest divendres a Emmanuel Macronla seva dimissió i la del seu govern en bloc. La remodelació de l'executiu ja es descomptava després de la segona volta de les municipals de diumenge passat en un intent del president de donar un nou impuls en vistes a la seva reelecció al 2022. El president ha anul·lat el consell de ministres d'avui i s'espera conèixer el nom del substitut de Philippe en les pròximes hores.

La renúncia del primer ministre és una fórmula habitual a França quan el president desitja un nou govern però no implica necessàriament la sortida de Philippe. De fet, una de les qüestions centrals és si Macron es separarà del seu primer ministre. Philippe va sortir consolidat de les eleccions municipals de diumenge al ser reelegit alcalde de Le Havre amb gairebé el 60% dels vots davant del desastre del macronisme que no ha aconseguit cap de les grans ciutats.

A més, Philippe ha sabut aprofitar la gestió de la crisi del coronanvirus fins al punt ha guanyat quatre punts d'aprovació en aquest últim mes, situant-se en el 43%, vuit punts més que el president. Una qualificació remarcable si és té en compte el desgast de la popularitat que sovint ocasiona el poder.

Macron, doncs, podria estar temptat per desempallegar-se del seu primer ministre i optar per un altre que acapari menys els focus d’atenció, amb un perfil més executiu. Cal dir que el mandat de Macron ha estat marcat per un primer ministre força present. Però Macron pot veritablement prescindir de Philippe? Alguns observadors apunten que això podria incitar Philippe a presentar-se a les pròximes presidencials d’aquí a dos anys.

En el cas en què es confirmés la marxa de Philippe, alguns noms sonen per substituir-lo: el de la ministra de Defensa, Florence Parly; l’encarregat de l’UE per negociar el Brexit, Michel Barnier; o bé l’exministre d’Ecologia sota la presidència de Nicolas Sarkozy, Jean-Louis Borloo.