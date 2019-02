La primera ministra de Sèrbia fa història en tenir un fill amb la seva companya

Ana Brnabic ha tornat a fer història. Aquesta dona de 43 anys es va convertir en la primera cap de govern de Sèrbia i en la primera líder obertament lesbiana. Aquest dimecres s'ha convertit en mare perquè la seva companya sentimental ha donat a llum un nen, a qui han posat Igor. El naixement és notícia perquè és el primer cop que una líder mundial té, en l'exercici d'un alt càrrec, un fill d'una relació homosexual. El govern serbi ha informat que la família es troba "bé" i ha subratllat la fita històrica a nivell global que suposa.

L'elecció de Branbic, el juny del 2017, ja va suposar una bona notícia per a la comunitat homosexual de Sèrbia, que com a tants països, encara es troba discriminada en molts nivells. De fet, el país balcànic no reconeix ni les relacions entre persones del mateix sexe ni les unions civils, així que la figura de la primera ministra s'ha vist com un bon exemple per visibilitzar la diferència, tot i que n'hi ha sectors que li retreuen que no hagi defensat prou el canvi de legislació per equiparar drets civils.

Així, malgrat que Branbic i la seva dona Milica Djurdjic conviuen des de fa temps no han pogut fer oficial la seva relació i el petit Igor no constarà com a fill en comú. Segons la llei sèrbia, la mare biològica és l'única mare. La constitució de Sèrbia defineix explícitament el matrimoni com la unió entre un home i una dona, i les unions civils de persones del mateix sexe tampoc són reconegudes.

Les parelles del mateix sexe també tenen prohibit adoptar fills, encara que els solters poden fer-ho independentment de la seva orientació sexual, informa l'agència Efe.

Sèrbia ha millorat la seva legislació per combatre la discriminació, la desigualtat i la incitació a l'odi, però organitzacions a favor dels drets LGTBI argumenten que no s'apliquen aquestes normatives i que queda un llarg camí per recórrer per aconseguir la igualtat de drets.