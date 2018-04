La primera sala de cinema de l'Aràbia Saudita

Seure a somiar durant unes hores en una butaca de vellut d’una fosca sala de cinema acompanyat del tradicional bol de crispetes ja no serà un desig inabastable per a una generació de saudites que van néixer i van créixer sense experimentar la fantasia del cinema.

Als anys 80, l’Aràbia Saudita va tancar les sales de cinema després de l’enduriment de les normes i la imposició de severes restriccions a les llibertats individuals, la cultura, l’oci i totes les manifestacions artístiques. Ara, 35 anys després, el conservador regne saudita obrirà el 18 d’abril la primera sala de cinema amb la projecció de la pel·lícula de Marvel Black Panther, una superproducció de Hollywood que apunta a ser una de les 10 pel·lícules més taquilleres.

Tot i que es tracta de reformes descafeïnades, el jove príncep hereu, Mohamed bin Salman, ha optat per trencar amb els tabús de l’estricta societat saudita. Tenint en compte que gairebé dos terços de la població saudita són menors de 30 anys, Bin Salman té la mirada posada en la joventut que amb entusiasme dona suport al seu programa de reformes. Conscient que corren temps difícils per a la indústria petroliera, el totpoderós príncep ha sabut adaptar-se a aquest contratemps oferint entreteniment cultural i oci als seus súbdits i atraure, així, la inversió estrangera amb la finalitat de fer el regne menys dependent del cru.

Nous llocs de treball

Amb una oferta cultural de festivals, dansa, concerts i sales de cinema, els saudites que gasten milers de milions de dòlars a l’any en entreteniment a l’estranger podran fer-ho ara a casa i contribuir a crear llocs de treball. Aquest mateix any s’han previst 28 esdeveniments culturals, que inclouen una gira del Cirque du Soleil, la Setmana de la Moda saudita, un festival de jazz i òpera.

El govern saudita preveu que el sector del cinema pugui contribuir amb 90.000 milions de rials (uns 20.350 milions d’euros) al PIB i que pugui crear 30.000 llocs de treball permanents i més de 130.000 de temporals l’any 2030. Per impulsar la indústria de l’oci les autoritats esperen incrementar la despesa en entreteniment del 2,9% actual al 6% previst per al 2030. Les expectatives oficials són que en una dècada el regne compti amb uns 300 cinemes i unes 2.000 pantalles.

En la recent visita del príncep als Estats Units no hi va faltar una parada a Hollywood per animar les companyies cinematogràfiques a invertir a l’Aràbia Saudita. La primera empresa a acceptar l’oferta, quan les autoritats saudites van aixecar al desembre la prohibició de les projeccions de pel·lícules, ha sigut la cadena AMC. La companyia inaugurarà a Riad la seva primera sala de cinema a mitjans d’aquest mes. S’espera que el gegant nord-americà obri 40 sales de cinema més en 15 ciutats els pròxims cinc anys.

Si bé l’estrena de Black Panther marcarà oficialment la fi de la prohibició, els saudites ja van disfrutar de la seva primera experiència al cinema amb la projecció d’ Emoji: la pel·lícula, encara que no es va exhibir en una sala sinó que la projecció es va fer en un espai habilitat especialment a la ciutat turística de Jiddah, a la vora del mar Roig. L’estrena es va fer amb tots els honors, fins i tot amb una catifa vermella i la utilització d’una màquina de fer crispetes.

No obstant això, no es pot oblidar que l’oferta de pel·lícules estarà limitada a la censura religiosa perquè, malgrat les reformes empreses, la institució religiosa és un dels pilars que Bin Salman no podrà tocar.