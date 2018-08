Una crema provoca l'evacuació de l'aeroport de Frankfurt i la cancel·lació de 60 vols

L'aeroport de Frankfurt ha sigut parcialment desallotjat aquest dimarts durant dues hores per un error de seguretat, segons ha informat la policia federal alemanya, cosa que ha paralitzat el trànsit aeri en plena temporada de vacances. "La causa de l'evacuació de la terminal ha sigut una errada d'un agent de seguretat", ha explicat la policia a Twitter. "Tot i haver donat positiu en la prova d'explosius, s'ha permès a una família francesa de quatre membres abandonar el control de seguretat", han afegit.

En adonar-se de l'error, la policia ha decidit evacuar preventivament part de la terminal A fins que han pogut localitzar la família per repetir-los la prova. Finalment s'ha tractat d'una falsa alarma, després de comprovar que es tractava d'una crema i en cap cas d'un explosiu. El caos s'ha apoderat de l'aeroport i ha obligat a cancel·lar fins a 60 vols, cosa que ha afectat 13.000 passatgers.

A les 12.30 hores, la policia ha anunciat que les àrees afectades tornaven a quedar obertes, de manera que els passatgers i el personal de l'aeroport i les aerolínies han pogut tornar a la terminal.

L'aeroport del Prat no ha hagut de cancel·lar cap viatge, però si que ha patit el retard de 16 vols amb destinació a Barcelona.

Per aquest dimarts estaven programats uns 1.500 vols a l'aeròdrom, el més gran d'Alemanya, i una de les companyies més afectades ha sigut Lufthansa, que ha dit que al voltant de 7.000 clients s'han vist afectats per les interrupcions, amb alguns vols cancel·lats i alguns avions que s'han enlairat sense passatgers. La companyia ha reservat 2.000 habitacions d'hotel per poder atendre els seus afectats que s'hagin quedat sense poder volar.

L'incident ha tingut lloc una setmana i mitja després d'un altre ensurt en la seguretat de l'aeroport de Munic, quan una persona va passar un punt de control sense vigilància, cosa que va provocar la cancel·lació d'uns 300 vols i més de 300.000 passatgers afectats.