Milions de treballadors russos tornen aquest dimarts a la feina després de sis setmanes de "vacances pagades"

Rússia començarà a partir d'aquest dimarts un desconfinament gradual i asimètric, malgrat que l'augment dels contagis per coronavirus continua a un ritme alt. De fet, en xifres absolutes Rússia ja ha superat el balanç d'Itàlia i és el quart país del món amb més positius. Ahir se'n van comptabilitzar 11.656 d'un total de 221.300: només la superen el Regne Unit, Espanya i els Estats Units.

En una compareixença televisada, Vladímir Putin ha donat per acabat el termini de "vacances d'un mes" que va decretar per reduir la mobilitat, que finalment han sigut sis setmanes, i ha ordenat que a partir de demà els treballadors tornin als seus llocs de treball. L'atur s'ha multiplicat per dos i ja són 1,4 milions de russos els que no tenen feina.

Putin ha subratllat que aquest període de "vacances pagades" va ser una "mesura extraordinària" que ha aconseguit "alentir" l'avanç de la pandèmia i augmentar "considerablement" la capacitat del sistema sanitari per afrontar un possible "agreujament de la situació epidemiològica". Amb tot, no ha fet cap referència a l'augment de les dades de contagis.

Molts crítics li retreuen que les xifres de morts, que són baixes en relació amb els casos i el balanç d'altres països, no quadren. Però el president rus insisteix que si hi ha pocs morts és per les proves diagnòstiques massives que s'estan fent i que faciliten la identificació i l'aïllament immediat dels contagiats.

Moscou, encara confinada

El govern rus planteja un desconfinament gradual, en funció de les dades epidemiològiques, que s'aniran revisant, de manera que cada territori tindrà el seu propi calendari de desescalada, perquè "la lluita contra l'epidèmia no ha conclòs" i el risc de contagi encara és latent en segons quines zones. Moscou, per exemple, mantindrà les seves pròpies mesures de bloqueig fins al 31 de maig. Els habitants de la capital completaran, així, dos mesos d'aïllament, tret dels casos d'emergència o de treballadors d'activitats essencials.

Putin també ha anunciat un nou paquet d'ajudes per a la població que inclou subsidis per a 27 milions de menors d'edat. També continuen prohibits els actes multitudinaris. I la població de més de 65 anys i els malalts crònics han de continuar tancats a casa.