Putin dona "vacances" amb sou a tot el país durant el mes d'abril

El president rus, Vladímir Putin, ha decidit donar "vacances pagades" a tots els ciutadans fins a finals d'abril com a mesura per frenar la propagació del coronavirus a Rússia, on ja sumen més de trenta morts i superen els 4.000 infectats. "Encara no hem superat el pic de l'epidèmia, ni al món ni al nostre país", va assegurar ahir en un discurs televisat en què va admetre que el brot s'estén malgrat les mesures de seguretat aplicades fins ara.

Rússia ha imposat un bloqueig parcial en moltes regions, inclòs Moscou. A més, Putin va anunciar ahir que els caps de les regions del país obtindran poders addicionals, ja que a finals de la setmana hauran d'elaborar noves mesures per garantir la seguretat de les persones i l'estabilitat de l'economia i les infraestructures bàsiques. Així, va deixar que cada regió decideixi quin règim prefereixen. Pel que fa a Moscou (on es concentren la major part dels infectats), les restriccions es mantindran fins a l'1 de maig. Es tracta d'un confinament en què es permet als ciutadans sortir per comprar menjar o medicaments, anar al metge d'urgència, passejar el gos i treure les escombraries.

En la seva intervenció, en què va evitar emprar paraules com "quarantena", el president rus va dir que es podrien aixecar les mesures abans del 30 d'abril si la situació millorés. No obstant, Reuters informa que el seu govern es plantejava la possibilitat de declarar un estat d'emergència.

Les mesures de distanciament físic al país van començar el mes de febrer, quan es van cancel·lar alguns esdeveniments massius (entre els quals el Fòrum Econòmic Internacional), i s'han anat expandint com a reacció al creixement dels contagis. L'alcalde de Moscou, Serguei Sobianin, va ordenar a principis de març dues setmanes de confinament a les persones que tornaven de països infectats. El 19 de març es van ordenar dues setmanes de confinament a tots els ciutadans russos. Pel que fa al sistema sanitari, els hospitals s'han reorganitzat per tractar els pacients de coronavirus i assegurar els serveis essencials a la resta de pacients.

D'altra banda, les restriccions es combinen amb una situació econòmica complicada per a Rússia, que s'ha vist afectada per la caiguda del preu del petroli, la seva principal exportació. Aquest és un dels motius pels quals les regions tindran competències per decidir quines mesures prendre. Putin ha assegurat avui que no seria pràctic restringir l'activitat econòmica a tot el país, ja que l'afectació del virus canvia molt segons les regions. "Limitar l'activitat econòmica, tancar negocis i institucions, escampar les mesures a tot el país no és necessari", ha assegurat en declaracions recollides per Reuters.