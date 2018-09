El racisme de la 'paraula de la K' desperta els fantasmes de l'apartheid a Sud-àfrica

260x366 Captura del vídeo en què Kessie Nair insulta el president sud-africà / YOUTUBE Captura del vídeo en què Kessie Nair insulta el president sud-africà / YOUTUBE

La policia de Sud-àfrica ha arrestat aquest dijous un ciutadà que va publicar un vídeo a les xarxes socials en què insultava Cyril Ramaphosa com a "president 'kaffir'" [infidel, en traducció literal i que s'equipara amb el 'nigger' nord-americà], una paraula erradicada del llenguatge políticament correcte que suposa una greu ofensa i vexació per als ciutadans negres i que en mitjans de comunicació se substitueix com a 'K-word' per evitar-ne la seva escriptura. Es preveu que comparegui davant de la justícia de la província de Kwa-Zulu Natal, a l'est del país, acusat d'injúries i incitació a la violència i a l'odi, segons ha explicat un portaveu de la policia.

El detingut respon al nom de Kessie Nair, membre de la comunitat d'origen indi arribada al país fa generacions i que, com els negres, va ser una de les races menystingudes pel règim de l'apartheid, que la va classificar com a 'no-blancs'. En el seu vídeo, Nair fa una crítica a la gestió del president sud-africà i l'acusa d'"arruïnar i oprimir el país".

La indignació s'ha escampat per les xarxes i entre institucions del país quan encara cueja l'escàndol que va provocar Adam Catzavelos, un home blanc de 39 anys que va enregistrar un vídeo en què es felicitava per estar en una platja sense cap 'kaffir' a la vista. La pressió popular va fer que la seva mateixa família hagués de reaccionar immediatament i anunciés l'acomiadament com a soci de la petita empresa d'alimentació familiar i va obligar a tancar algunes botigues de la marca Nike, on treballa la seva esposa.

En el cas de Nair, la família ha demanat disculpes però ha subratllat que l'home necessita medicació per tractar-se d'una patologia mental. Per a la Fundació Kathrada, que conserva el llegat del camarada de Mandela Ahmed Kathrada, també d'origen indi, no hi ha excuses que valguin i demana que la justícia actuï sense contemplacions per acabar amb el racisme social. En un comunicat, l'organisme qüestiona si els racistes haurien de fer treballs comunitaris o simplement estar aïllats una llarga temporada fora de la societat, com si fossin pàries.

Els dos casos no són tan inusuals com es podria pensar després de 24 anys de l'arribada de la democràcia i uns governs majoritàriament amb negres, tot i que el poder econòmic encara està en mans de blancs. Al març d'aquest any un jutjat va dictar la primera condemna a presó per racisme verbal contra una dona blanca que també va insultar un policia negre que la intentava socórrer. Poc abans, la justícia havia enviat a la presó dos grangers blancs per tancar en un taüt un jove negre.