Una eurodiputada negra denuncia haver estat assetjada per la policia belga

Una eurodiputada alemanya dels Verds, Pierrette Herzberger-Fofana, nascuda a Mali, ha denunciat aquest dimecres en un debat sobre el racisme policial a l'Eurocambra haver estat víctima de la violència per part de la policia belga aquest mateix dimarts: "Ahir, sortint de l'Estació del Nord, vaig veure nou policies assetjant dos negres. Tenia el telèfon i els vaig fer una foto. Quatre d'ells, armats, em van empènyer contra la paret, em van arrencar el bolso i em van tractar de manera humiliant". Davant aquesta declaració, el president de l'Eurocambra, David Maria Sassoli, ha demanat per carta a la primera ministra de Bèlgica, Sophie Wilmès, que prengui mesures immediatament per investigar el cas.





