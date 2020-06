Portugal es posa en alerta per un brot a Lisboa

Lisboa hauria de començar aquest cap de setmana les festes de Sant Antoni, el patró de la capital, que omplen de gent, revetlles, desfilades i paradetes de menjar tots els racons dels carrers del centre. No hi haurà res de tot això i l'Ajuntament ha restringit els horaris d'obertures de bars, restaurants i cafeteries preveient que ni el coronavirus aturarà que molts residents optin per festejar el patró. Tota previsió és poca després dels brots que s'han detectat els últims dies a l'anomenada Gran Lisboa –la regió de Lisboa– i a la Vall del Tajo –a la Regió Centre–, que han trencat la baixada de transmissions que s'havia aconseguit i que havia dut les autoritats portugueses a avançar cap a l'última de les fases de la desescalada.

A Portugal se l'ha posat en aquesta epidèmia com a exemple dels països que millor van plantejar l'estratègia per aturar el coronavirus. Quan Itàlia ja estava tancant les àrees del nord i a Espanya s'obria el debat sobre el confinament, el govern portuguès va decidir aturar l'activitat econòmica i tancar les escoles tot i que encara no s'hi havia registrat cap mort per coronavirus i els contagis no arribaven a la vuitantena. El país va començar a reprendre el pols el 4 de maig, però el 3 de juny es van encendre les alarmes per l'augment de nous positius a la capital i més cap al nord, que han deixat Lisboa fora del ritme de desescalada de la resta del país fins al 15 de juny.

El dimecres 9 de juny es van detectar 421 nous casos, la xifra més alta des del 8 de maig. La xifra situa de nou la regió de Lisboa com l'epicentre de la pandèmia al país, perquè s'hi concentren 386 d'aquests nous positius, segons informa el diari portuguès Público. Tret dels dos primers dies de juny, la resta de dies s'han superat els 300 contagis i en dues ocasions se n'han detectat més de 400, amb augments de l'1%. Ja hi ha hagut 40 morts en 11 dies de juny. Però hi ha una bona notícia: les UCI es continuen buidant i ja no queda cap menor ingressat greu.

La direcció general de Salut, que s'encarrega d'actualitzar la fotografia del coronavirus, afirma que de moment la magnitud del rebrot entra dins del que estava "previst" i que, per tant, no es plantegen frenar la desescalada ni fer passos enrere. No obstant això, el secretari d'estat de Salut, António Lacerda Sales, ha afirmat que la situació obliga a mantenir-se "atent a l'aparició de possibles nous focus". A diferència del que ha passat els mesos previs, en què Portugal va mantenir a ratlla les taxes de transmissió del covid-19, molt per sota de les dels països de l'entorn, agafant les dades del que portem de juny Portugal està per sobre d'aquests països.

El relaxament de les mesures i el fet que cada cop hi hagi més gent en contacte en carrers i botigues pot explicar l'augment de nous casos, així com el fet que cada cop es fan més proves i, per tant, és més fàcil detectar positius.

Els primers casos d'aquest nou brot es van detectar en treballadors subcontractats en el sector de la construcció, un dels grans motors econòmics del país, juntament amb el turisme, que s'afanya per recuperar el ritme perdut després dels mesos d'aturada obligatòria. Els altres focus s'han detectat als barris amb més densitat i que tenen les pitjors condicions de salubritat i habitabilitat de l'àrea metropolitana de Lisboa i al transport públic, el mitjà indispensable perquè els residents es moguin per anar al lloc de treball.

D'altra banda, la tornada a l'escola que va plantejar el govern per acabar el curs està anant molt a poc a poc. Per exemple, només un terç de les criatures matriculades a les guarderies del país han reprès l'activitat, segons les dades del ministeri d'Educació.