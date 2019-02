Primer reconeixement a Guaidó d'un alt comandament de l'exèrcit veneçolà

"M'adreço a vostès per informar-los que desconec l'autoritat nul·la i dictatorial de Nicolás Maduro i reconeix Juan Guaidó com a president encarregat de Veneçuela. El 90% de la força armada nacional no està amb el dictador, sinó amb el poble de Veneçuela", diu en un vídeo penjat a les xarxes socials el general de divisió i director de Planificació Estratègica de l'Aviació veneçolana, Francisco Esteban Yánez Rodríguez.

Es tracta del primer alt càrrec de les forces armades bolivarianes que reconeix formalment Juan Guaidó com a president interí de Veneçuela, tal com ell mateix es va proclamar el passat 23 de gener acollint-se a dos articles de la Constitució, i es desmarca de Maduro.

General of Division of the Venezuelan armed forces, Francisco Esteban Yánez Rodríguez, recognizes Guaido as interim president and asks security forces not to shoot at civilians in today's protests. #02feb #2feb #2FVzlaEnLaCalle #venezuela pic.twitter.com/6thytUL6cM — Amir Richani (@amir_richani) 2 de febrer de 2019

En el seu missatge de vídeo, Yánez Rodríguez demana als seus companys del comandament militar veneçolà que es posin al costat de Guaidó, que ha promès una amnistia a tots els militars que abandonin Maduro. "Companys d'armes, no li donin l'esquena al poble de Veneçuela. No reprimeixin més. Si tenen por de les infinites amenaces a les quals tots hem estat sotmesos a les forces armades, millor que es quedin a casa seva", però no surtin a reprimir els manifestants, els deia.

"El dictador té cada dia dos avions a punt. Que marxi!", afegeix l'alt càrrec militar.

El mateix general crida al poble veneçolà a sortir als carrers a mostrar el seu suport a Guaidó, tal com ja estan fent aquest dissabte milers de veneçolans a tot el país. Per aquest dissabte estava convocada una segona gran jornada de protestes de l'oposició que reclama la destitució de Maduro i el reconeixement de Guaidó com a president interí fins a unes pròximes eleccions lliures, una convocatòria que ha tingut una resposta massiva als carrers.



651x366 Manifestació de l'oposició contra Nicolàs Maduro a Veneçuela. / Reuters Manifestació de l'oposició contra Nicolàs Maduro a Veneçuela. / Reuters

I mentre milers de persones donen suport a l'oposició als carrers de l'est de Caracas, al centre de la ciutat se celebrava una manifestació de seguidors del chavisme per commemorar els 20 anys de la presa de possessió del president Hugo Chávez. Les dues mobilitzacions no van coincidir i fins al moment no hi havia hagut cap incident.

Ràpidament, en els comptes chavistes de les xarxes socials la imatge del general Yánez Rodríguez, que ha desertat del govern de Maduro, ha aparegut amb un rètol de "Traïdor" al damunt.