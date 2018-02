El règim sirià anuncia que entrarà a Afrin per defensar-lo de l'atac turc

Els mitjans oficials sirians han anunciat aquest dilluns que les forces lleials a Baixar Al-Assad estan a punt d'entrar Afrin, el cantó kurd del nord-oest del país, per combatre la intervenció turca. "Les forces populars entraran a Afrin ales properes hores per donar suport als seus habitants contra l'atac del règim turc", ha anunciat l'agència oficial Sanà. L'agencia no detalla qui són aquestes "forces populars" -el comunicat no es refereix a l'exèrcit regular- ni la dimensió d'aquest destacament.

Un alt responsable kurd havia anunciat diumenge que el règim d'Al-Assad i els Unitats de Protecció Popular (YPG) -la milícia kurda que depèn del Partit de la Unió Democràtica (PYD), la principal organització dels kurds de Síria- havien arribat a un acord pel qual Damasc enviaria tropes regulars a Afrin per combatre l'ofensiva turca que va començar el 19 de gener, amb el suport de faccions islamistes rebels sirianes. El partit kurd, tradicionalment enfrontat al règim sirià que sistemàticament els havia marginat i que han seguit una política de no implicar-se en la revolta contra el règim que va esclatar el 2011, havia demanat suport a Damasc contra l'ofensiva turca.

Turquia amenaça

Ankara busca amb la seva ofensiva combatre el control de la frontera amb Turquia per part del PYD, a qui considera una organització dependent del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), el principal partit dels kurds a Turquia, amb qui manté una guerra sense treva. El ministre d'Exteriors turc, Mevlut Cavusoglu, ha reaccionat advertint Al-Assad: "si el règim ve a eliminar el PKK i el PYD, no hi ha cap problema. Però si venen a defensar les YPG, ni res ni ningú ens podrà aturar ni a nosaltres ni als soldats turcs", ha dit el ministre de visita oficial a Jordània.

Des de 2012, quan les tropes governamentals sirianes es van retirar de la zona per combatre la revolta al centre del país, Afrin es va convertir en la primera regió kurda fora del control de Damasc i el primer lloc on els kurds van establir la seva administració autònoma. En l'ofensiva actual, batejada amb el nom de "Branca d'Olivera", Turquia reconeix haver perdut 31 soldats mentre que l'Observatori Sirià de Drets Humans denuncia la mort de 78 civils.

A més segons Ankara, 786 persones han estat detingudes a Turquia per haver denunciat l'agressió turca, cosa que el règim de Recep Tayip Erdogan considera "propaganda terrorista".