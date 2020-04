El Regne Unit viu el pitjor dia de la crisi des de l'esclat de la pandèmia

El Regne Unit ha experimentat les pitjors 24 hores des de l'esclat de l'epidèmia. El balanç oficial facilitat aquest dimecres al migdia situa el nombre total de víctimes en 2.352. D'aquestes, 563 han estat registrades entre dilluns i dimarts a les cinc de la tarda.

L'increment en relació amb el mateix període immediatament anterior (diumenge-dilluns) és de 182 persones, una xifra que suposa un 47,7% més. Tot i que l'augment de la mortalitat s'ha suavitzat una mica en relació amb els dos dies anteriors, si es manté el mateix ritme els epidemiòlegs i els analistes d'estadística creuen que es podria arribar quasi al miler aquest cap de setmana.

De fet, la comunitat científica encara adverteix que cal més temps perquè l'efecte de mesures com el distanciament social tingui impacte tant en un descens de contagis com de víctimes mortals. Els morts fins aquest dimecres van contraure la malaltia abans que comencés el confinament.

El departament de Sanitat ha informat també que, fins ahir a la tarda, de les 152.979 persones sotmeses a proves de detecció n'han resultat identificades com a positives 29.474, el 19,2% de les analitzades. En relació amb les dades facilitades aquest dimarts, el nombre de nous casos detectats és de 3.009. Científics de l'Imperial College London, però, estimen que a hores d'ara podria haver-se infectat el 2,7% de la població, quasi 1,8 milions de persones.

I les dades del Regne Unit encara serien lleugerament pitjors si el ministeri de Sanitat inclogués en el seu balanç les defuncions que han tingut lloc fora dels hospitals. En aquest sentit, l'increment per a les 24 hores entre dilluns i dimarts era de 19 víctimes més.

Crítiques de Donald Trump

Les dades fetes públiques aquest dimecres, però, no indiquen encara el pic de la pandèmia. De fet, el primer ministre, Boris Johnson, reunit virtualment aquest dimarts amb el seu govern des d'un apartament del número 11 de Downing Street –la residència habitual del ministre d'Economia–, va dir que "la situació empitjorarà abans de començar a millorar".

Les crítiques al govern britànic són especialment dures per la seva ineficàcia a l'hora de proveir d'equips de protecció el personal sanitari i de fer-los la prova del covid-19. Fins ara, i des de l'inici de la crisi, només s'ha pogut fer a 2.000 membres de l'NHS (sistema nacional de salut).

Un altre mandatari que aquesta tarda s'ha sumat a les crítiques de l'estratègia seguida per Johnson en el combat contra el coronavirus ha estat el president dels Estats Units, Donald Trump, el mateix que fa menys de tres setmanes es prenia en broma l'amenaça del coronavirus. En declaracions aquest matí des de la Casa Blanca, ha assegurat que l'enfocament inicial de Boris Johnson hauria sigut "catastròfic" si no s'hagués decidit a canviar-lo. Trump va suggerir que el premier havia intentat "eliminar" el virus amb un enfocament que hauria provocat "moltes morts". Es referia al concepte anomenat "immunitat de grup". Menys d'una setmana després, però, Johnson va ordenar el confinament ateses les projeccions que indicaven la possibilitat que hi hagués fins a 250.000 morts.

Trump, però, fins pràcticament les últimes 48 hores en cap moment s'ha caracteritzat per respondre seriosament a la pandèmia, mentre Nova York continua sent el nucli principal del problema als Estats Units.