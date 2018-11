El republicà Ron DeSantis serà el nou governador de Florida

El republicà Ron DeSantis, defensor de les polítiques de Donald Trump, ha guanyat finalment en les eleccions a governador de Florida en què competia amb un dels candidats ascendents dels demòcrates, l'alcalde de Tallahassee, Andrew Gillum. Guillum ja ha concedit la victòria al seu oponent en aquest estat.

De les 36 eleccions a governador que estaven en joc en aquestes eleccions de mig mandat, els demòcrates s'han assegurat ja 11, arrabassant quatre estats que fins ara eren republicans. Amb tot, el Partit Republicà manté 10 més de les governadories de moment, tot i haver-ne perdut quatre. Ebn total, els demòcrates tindrien 20 governadors i els republicans, de moment.

A primera hora del matí català (matinada nord-americana) encara quedaven alguns estats per decidir, amb resultats molt ajustats entre els dos candidats. És el cas de Georgia, una altra de les curses que ha aixecat més expectació en aquestes eleccions per les possibilitats que la candidata demòcrata, Stacy Abrams, d'esdevenir la primera governadora afroamericana dels EUA.

Abrams i el seu competidor republicà, Brian Kemp, es trobaven encara empatats, tot i que les projeccions donaven certa avantatge a Kemp. En aquest estat s'havien registrat llargues cues per votar des de primera hora del matí de dimarts i s'havien produït algunes denúncies per interferències en la votació. Un grup de votants ha presentat una denúncia acusant Kemp d'utilitzar els seus poders com a secretari de l'estat per interferir en les eleccions en el seu favor.

Entre els estats que han passat a mans dels demòcrates estan alguns històrics republicans com Kansas. En les curses que els republicans han retingut hi destaquen candidats que han estat crítics amb les polítiques de Trump i que són partidaris de l'estil clàssic del partit conservador.