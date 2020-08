Els republicans recorren a productors del 'reality show' de Trump per la seva convenció

Els demòcrates van deixar la setmana passada el llistó molt alt en les convencions polítiques de l’era de la pandèmia, substituint les multituds fervents per una posada en escena virtual que combinava discursos apassionats, imatges creades per un oscaritzat cineasta i fins i tot la retransmissió dels focs artificials des del solar d’un aparcament. Deixant de banda algunes pífies, fins i tot reconeguts executius de cadenes de televisió han reconegut que el partit se’n va sortir. Ara és el torn dels republicans en la franja del prime time, i el partit dirigit per una antiga estrella de la televisio s’afanya a estar a l’altura.

Després d’haver renunciat a fer un espectacle presencial, ara els republicans treballen per ultimar una setmana d’actes que, a més d’igualar els demòcrates, han de complir les elevades –i sovint canviants– expectatives del president Trump. En els preparatius hi participen dos productors de The Apprentice, el reality show que presentava Trump, i també un exexecutiu d’entreteniment de la cadena NBC que havia col·laborat amb el president.

Els responsables del partit asseguren que la seva convenció, en què Trump intervindrà cada nit, superarà l’espectacle dels demòcrates que el president i el seu equip han definit com a “fosc, depriment i amb poques propostes polítiques”. “Nosaltres farem més directe, perquè els vídeos em semblen avorrits”, va dir el mateix Trump dijous a Fox News.

A les portes de l’inici de la convenció la matinada de dilluns a dimarts, els responsables republicans encara estan decidint quines parts seran en directe i quines es poden enregistrar. En condicions normals, les retransmissions de les convencions es decideixen amb setmanes d’antelació i una complexa preparació tècnica. Però aquest cap de setmana les cadenes tot just tenien un esborrany dels actes. “Ho estem tractant com una notícia: quan sapiguem qui parla i on hi enviarem les càmeres”, apuntava divendres en una entrevista Steve Sculli, editor polític de la cadena C-SPAN.

Trump, cada nit

A diferència de l’esquema tradicional, en què el candidat apareix al principi de la convenció saludant des del públic i reserva el seu discurs per al tancament, Trump té previst parlar en directe cadascuna de les quatre nits de la convenció. Segons els seus assessors, vol tenir l’oportunitat de respondre a les acusacions dels demòcrates, sobretot pel que fa a la crisi del coronavirus. La majoria dels ponents també s’adreçaran al públic en directe des de l’escenari que s’ha muntat a l’auditori Andrew W. Mellon de Washington, un edifici neoclàssic. Les mesures anticovid en vigor a la capital prohibeixen les reunions de més de 50 persones.

Parlaran familiars del president, membres del seu equip com ara Dan Scavino, subdirector de comunicaicó, i Larry Kudlow, assessor econòmic, i el seu advocat personal i exalcalde de Nova York, Rudolph Giuliani. També hi intervindran Mark i Patricia McCloskey, la parella blanca de Missouri que va apuntar amb les seves armes manifestants negres, i Nicholas Sandmann, l’adolescent de Kentucky que va demandar grans mitjans de comunicació que el van fotografiar en una protesta antiavortament encarant-se amb supèrbia a un ancià líder d’una comunitat indígena.