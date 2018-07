260x366 El rescat funciona: quatre nens surten de la cova de Tailàndia El rescat funciona: quatre nens surten de la cova de Tailàndia

Si ahir a Tailàndia hi havia una paraula que es repetia més que les altres, possiblement era esperança. Des del moment en què es va començar a parlar de la posada en funcionament del dispositiu per rescatar els nens atrapats a la cova de Tham Luang, els tailandesos no van voler dubtar d’una estratègia que s’havia demostrat que era, com a mínim, perillosa. Però abans que arribés la nit al nord del país es materialitzava el moment que tant s’esperava. Els primers nens sortien de la cova després de 16 dies atrapats a l’interior. L’esperança era real.

Només van sortir quatre nois, i a dins de la cova, ahir a la nit, encara n’hi quedaven vuit més i l’entrenador. Però ja es comença a pensar que el miracle d’ara fa una setmana -quant després de vuit dies van trobar els desapareguts- no va ser en va. Amb tot en contra, el rescat d’ahir va ser un èxit.

La notícia de la posada en marxa del rescat va agafar a tothom per sorpresa. Al matí les autoritats informaven els voluntaris i sobretot la premsa que havien de marxar de l’entrada de la cova. D’aquesta manera donaven intimitat a les famílies i a l’equip de rescat, i, a més, podrien controlar la informació que es donaria als mitjans. Es feia efectiu també que el pla de rescat seria fer el camí de sortida bussejant.

El dia abans ja havien corregut rumors que era molt probable que els nens sortissin de la cova per sota l’aigua. Les famílies havien acceptat aquesta opció i es comptava amb la col·laboració d’alguns dels millors experts del món.

Fins a 90 bussejadors

L’exgovernador de Chiang Rai -regió on és la cova- i també cap de l’operació de rescat, Narongsak Osotthanakorn, va confirmar ahir que en el rescat dels quatre nens hi van participar uns 90 bussejadors, 50 dels quals eren estrangers, per bé que el grup principal constava de 13 professionals forans i cinc de locals.

Durant tot el dia s’esperava que sortissin tots els nens, o que s’intentés el rescat de tots ells, però les autoritats només van confirmar que a les onze del matí, hora de Tailàndia (les sis de la matinada a Catalunya) es posava en marxa el rescat i que a partir de les nou del vespre s’esperava que sortís el primer nen.

El mètode de rescat escollit consistia a fer que cada nen anés escortat per dos bussejadors, un al davant i l’altre al darrere. Els professionals portarien les bombones d’oxigen dels nens i, en els trams més estrets, els ajudarien arrossegant-los d’una banda i empenyent-los de l’altra.

L’èxit de la missió va quedar confirmat quan a dos quarts de sis sortia el primer nen de la cova. Tres hores i mitja abans del que es preveia. Una mica després va sortir el segon -l’operació de rescat preveu que els nens vagin en grups de dos, cadascun flanquejat per dos experts.

Uns minuts després va sortir el tercer nen i, bastant més tard, el quart, que no va arribar a fora de la cova fins dos quarts i mig de vuit. Es creu que aquest nen és el que pitjor ho va passar, ja que per bé que es va confirmar que tots estan fora de perill, també s’havia dit que un d’ells havia hagut de ser “monitoritzat”.

Amb tot, el cap de l’operació no va voler parlar de l’estat físic i psíquic de cap dels nens, que ja havien sigut traslladats a l’hospital. “Hauran de ser els metges els que parlin de la seva salut”, va esquivar el també exgovernador de la regió. A hores d’ara tots els nens són al mateix hospital de Chiang Rai. El centre mèdic va rebre tres ambulàncies i un helicòpter procedents de la cova. Les autoritats no van voler confirmar que el nen que anava a l’helicòpter fos el noi en estat més greu, ja que això significaria que el nen hauria estat en una situació complicada.

Un cop es va fer de nit, tot el país esperava que la resta de nens i l’entrenador anessin sortint de la cova a poc a poc. Fins i tot un helicòpter va veure el que semblava una altra parella de nens i, com que el silenci informatiu obligava els mitjans a anar a les palpentes, es va anunciar que ja eren sis els rescatats. Però no era així i la notícia es va desmentir una mica després. Els rescatats continuaven sent només quatre.

L’eufòria inicial a la zona més pròxima a la cova de Tham Luang va donar pas a una incertesa inesperada. Narongsak, el cap de l’operació, es va dirigir als mitjans per anunciar que es faria una aturada d’entre 10 i 20 hores, i que ahir la previsió era només rescatar quatre nens.

“Ha sortit més bé del que esperàvem”, va anunciar, i després va informar que l’aturada era totalment necessària. Segons l’exgovernador, el resultat era molt satisfactori però els esperava una nit molt llarga. Es feia necessari parlar del que havia funcionat i de tot el que calia millorar. Amb el secretisme habitual que ha rodejat tota l’operació no va voler donar més detalls.

Durant la nit l’equip de rescat ha disposat bombones d’oxigen en les zones de la cova que serveixen com a punts de parada i ha preparat les diverses àrees per al següent rescat. A més, esclar, de continuar bombejant aigua cap a l’exterior.

I ara què?

El compte enrere ha començat. Ara mateix, a Mae Sai hi plou. I plou molt. Tot i que les tempestes més fortes encara han d’arribar, es tem que algunes de les zones seques de la cova també s’omplin d’aigua.

Amb sort, l’operatiu de rescat haurà començat de nou amb els primers raigs de sol d’aquest matí. El temps corre i els rescatadors han d’afanyar-se. ¿Com es planteja el rescat dels vuit nens que queden a la cova i el seu entrenador? Al tancament d’aquesta edició es deia que hi ha l’opció que, amb l’experiència d’ahir, els nens surtin en grups de tres. Això significa que encara seran necessàries tres tandes més perquè surti tothom de la cova.

A Tailàndia, amb tot, continuen dient que l’esperança és real. I si fa uns dies l’opció que els nens sortissin bussejant semblava la pitjor, ara mateix és la que els dona el que necessiten: esperança.