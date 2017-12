Hondures continua sense president, 10 dies després de les eleccions

Les revoltes encenen Hondures 10 dies després de les eleccions presidencials més ajustades en què els dos candidats s'autoproclamen guanyadors. Les protestes populars d'un i un altre presidenciable han provocat aldarulls que han fet decidir les autoritats a implantar l'estat d'excepció i el toc de queda des de les 8 de la tarda fins a les cinc del matí durant 10 dies..

Els comicis del 26 de novembre van estar marcats per l'ajustada disputa entre l'actual president i líder del Partit Nacional, Juan Orlando Hernández, i el candidat de l'Aliança d'Oposició a la Dictadura, Salvador Nasralla. Encara que els dos aspirants es van autoproclamar guanyadors, fins i tot abans de conèixer els resultats, el recompte final del Tribunal Suprem Electoral assenyala Hernández com a guanyador amb un 42,98 % dels vots enfront del 41,39 % de Nasralla, sobre la base del 99,89 % de les actes electorals escrutades. No obstant això, els magistrats no han proclamat el vencedor a l'espera que es resolguin recursos i impugnacions que es puguin presentar.

Protestes als carrers

Els partidaris del candidat de l'Aliança de l'Oposició a la Dictadura han qualificat de "frau" el procés electoral i per això des de dimecres passat ocupen els carrers del país per mostrar la seva indignació amb els resultats.

Les mobilitzacions ciutadanes han deixat almenys una dotzena de morts, una indeterminada quantitat de ferits, més de 500 detinguts i milionàries pèrdues econòmiques, segons els recomptes de mitjans locals.

Davant aquesta situació d'inseguretat les autoritats policials d'Hondures van decretar l'estat d'excepció divendres passat, encara que no es va fer efectiu fins a ahir. D'aquesta forma els ciutadans no podran circular lliurement pel territori nacional des de les 18:00 de la tarda i fins a les 6:00 del matí.

Aquesta mesura no s'aplica en el departament d'Illes de la Badia, Tela, Trujillo i Ruïnes de Copán, quatre importants destinacions turístics en el Carib i occident del país, segons les autoritats.

Suport policial

Malgrat l'estat d'excepció els ciutadans no han deixat de mostrar el seu descontentament amb els resultats electorals.

Els manifestants compten amb el suport de diversos cossos policials com el grup d'elit denominat "Cobra" i l'escala bàsica de la Policia Nacional (PN) que aquest dilluns van anunciar el seu rebuig a actuar contra els ciutadans que estan als carrers.

Un dels portaveus de la PN va explicar a la BBC el malestar del cos amb la situació política i social que viu el país. "En aquests moments estem de braços caiguts, per manifestar la nostra disconformitat pel que està passant. Nosaltres som poble i no ens podem estar matant amb el propi poble, nosaltres tenim família".