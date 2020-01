La revelació de Bolton qüestiona la defensa de Trump en l''impeachment'

És un dels polítics més bel·licosos de Washington, un dels principals falcons i promotors de la intervenció militar dels Estats Units al món, però allò que, en un futur, es recordarà d'ell podria acabar sent la bomba informativa que ha llançat enmig del judici polític contra Donald Trump. John Bolton, exassessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, podria ser la baula perduda que li faltava a l'acusació demòcrata per completar el seu cas contra el president. L'equivalent a l' smoking gun que va tombar Richard Nixon i que, en aquest cas, podria allargar la vida d'un judici polític que semblava encaminar-se cap a la immediata i tranquil·la absolució de Trump.

Segons The New York Times, Bolton explica en un llibre que es publicarà properament que Trump va admetre-li, personalment, que estava condicionant el lliurament d'ajuda militar a Ucraïna a canvi que Kíev investigués el seu rival polític, l'exvicepresident Joe Biden. Aquest és el principal punt que va impulsar la investigació de l' impeachment i que la defensa de Trump va negar, de nou, dissabte a l'inici del seu torn al Senat.

Prop de 400 milions de dòlars aprovats pel Congrés perquè Ucraïna fes front a l'ocupació russa de l'est de país i que, segons Bolton, el president va retenir per aconseguir que Volodímir Zelenski, el seu homòleg ucraïnès, anunciés una investigació contra Joe Biden que pogués beneficiar les opcions electorals de Trump. L'ajuda, finalment, es va lliurar l'11 de setembre, però només després que la Casa Blanca sabés que hi havia una denúncia anònima que alertava d'un presumpte abús de poder del mandatari nord-americà.

El president ha assegurat aquest dilluns que la revelació de John Bolton és "falsa", tot i que ha admès que no ha llegit el llibre. La Casa Blanca, però, disposa del document des del 30 de desembre per la seva corresponent revisió per si contingués material classificat.

I NEVER told John Bolton that the aid to Ukraine was tied to investigations into Democrats, including the Bidens. In fact, he never complained about this at the time of his very public termination. If John Bolton said this, it was only to sell a book. With that being said, the...