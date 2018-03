La revolta en imatges, ara a Ucraïna

Les manifestacions a Kíev van començar per pressionar el president Ianukóvitx perquè firmés un acord d’Associació amb la Unió Europea. Els manifestants proeuropeus volien evitar que el govern d’Ucraïna firmés un pacte amb Rússia que els allunyés definitivament d’Europa. El 28 de novembre el president Ianukóvitx es va negar a firmar l’acord d’Associació amb la Unió Europea. Durant les protestes els manifestants van ocupar diverses seus oficials del govern. L’intent fallit de desallotjar la Plaça de la Independència ha reforçat l’assentament i cada vegada hi ha més gent concentrada. Finalment, Putin va allunyar Ucraïna de Brussel·les rebaixant el preu del gas i oferint una ajuda per valor de 15 milions d’euros.