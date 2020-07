Els russos aproven la reforma de la Constitució de Putin

Abans de conèixer els resultats definitius, tant el govern rus com l’oposició ja suposen que el sí ha guanyat el referèndum constitucional que s'ha celebrat al país durant els últims dies i que ha finalitzat aquest dimecres. Avui el mateix president, Vladímir Putin, ha votat. A la tarda, però, a la plaça Pushkinskaia de Moscou, desenes de persones s'han manifestat per demanar que Putin deixi el poder i han cridat “Rússia serà lliure”. Amb tot, la nova Constitució fa dies que està a la venda a les llibreries amb totes les últimes modificacions incorporades, fins i tot abans que comencés la votació el passat 25 de juny.

Amb el 18,99% dels vots escrutats i un 64,99% de participació, les noves esmenes de la Constitució han sigut aprovades pel 71,99% dels electors. Les esmenes permetran a Putin tornar a presentar-se a les eleccions el 2024 i legalment podrà mantenir-se en el poder fins al 2036. Les modificacions també faran prevaldre la legislació russa per sobre de la llei internacional i estableixen que el matrimoni només podrà ser entre un home i una dona, a Rússia. La nova carta magna també inclou apujar els impostos als més adinerats del país i fer que el salari mínim estigui per sobre del llindar de la pobresa. Aquestes dues mesures poden haver afavorit el vot a favor de la reforma constitucional.

Múltiples irregularitats

La votació, però, s'ha caracteritzat per múltiples irregularitats. Un periodista del canal Dozhd ha denunciat que va votar dues vegades i que ningú li va dir res. Una dona ha votat tres cops des d'Israel. I un moscovita va anar a votar i no ho va poder fer perquè estava registrat com si ja hagués votat. Algunes meses electorals eren a l'aparcament de supermercats (per exemple, a Krasnoiarsk, a Sibèria) o fins i tot dins d’autobusos (com ara a la República del Tatarstan).

Els funcionaris i els treballadors d’algunes empreses relacionades amb el govern s’han vist pressionats a votar en el plebiscit, com, per exemple, els militars. Segons dades del ministeri de Defensa, el 99,991% dels integrants de les forces armades han votat. Un periodista de la BBC va fer públic que el sindicat de treballadors del metro de Moscou també instava els seus membres a votar a favor de la reforma constitucional. Des de posicions afins al Kremlin s’han difós vídeos que asseguraven que si s'hi votava en contra, els gais podrien adoptar nens a Rússia en el futur. YouTube va retirar un vídeo homòfob d'aquest tipus de la seva plataforma.

Temor a l'abstenció

El daltabaix econòmic per la caiguda del preu del petroli i la gestió del coronavirus han fet perdre popularitat a Putin, que no tenia un índex de popularitat tan baix des dels seus inicis com a president, el 2000, amb un 59% de suport. Això va fer saltar totes les alarmes i es va témer que no s’arribés al 65% de participació en el referèndum, el mínim necessari per poder donar per vàlid el resultat. El no semblava impossible per al Kremlin.

Per fomentar la participació ciutadana s’han utilitzat tots els canals disponibles. Tanques publicitàries als carrers, publicitat a internet i a la televisió, trucades de telemàrqueting, sorteig d’entrades de cinema, de teatre, pizzes, telèfons o fins i tot apartaments i cotxes. Molts electors han aconseguit, a canvi de votar, uns vals que poden bescanviar en supermercats, restaurants, botigues, cafeteries, museus, etc. “Això ha fet que molta gent hagi votat, malgrat que molts creuen que la seva veu no serà escoltada”, explica una professora, l’Ania.

A peu d’urna alguns votants que desconfien dels resultats oficials han fet un recompte paral·lel. Per exemple, la Tatiana, que està jubilada, preguntava aquest dimecres a tots els electors que sortien del col·legi electoral número 324 de Moscou què havien votat. Ho feia, justificava, perquè “està en contra dels comunistes i ara en contra de Putin”. Segons el seu recompte (no oficial), dues terceres parts dels electors del seu districte haurien votat contra la reforma. Les grans ciutats de la Rússia europea, com Moscou i Sant Petersburg, són els llocs on Putin té menys suport popular.