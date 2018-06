Els nens separats a la frontera, imatge icònica de l'"Amèrica de Trump"

260x366 Portada de 'Time' sobre els nens immigrants separats dels seus pares a la frontera dels EUA / Time Portada de 'Time' sobre els nens immigrants separats dels seus pares a la frontera dels EUA / Time

Una nena de pocs anys amb una jaqueta rosa plora desconsolada mirant cap amunt. Davant seu, el president dels Estats Units, Donald Trump, se la mira insensible. El muntatge que la revista 'Time' ha fet per a la portada de la seva edició del mes de juliol ja ha donat la volta al món, convertida en la imatge icònica de la política repressiva de Donald Trump de separar els nens de les seves famílies a la frontera dels Estats Units.

També la revista 'The New Yorker' ha dedicat la portada mensual a la separació dels nens immigrants. En un dels seus tradicionals i populars dibuixos, uns quants nens petits apareixen espantats i amagant-se sota les faldilles de l'estàtua de la Llibertat, el símbol més conegut dels EUA que a principis del segle XX esguardava des del seu pedestal l'arribada d'immigrants al centre duaner de l'Ellis Island, a Nova York.

315x388 Portada de 'The New Yorker' sobre els nens immigrants separats dels seus pares a la frontera dels EUA / The New Yorker Portada de 'The New Yorker' sobre els nens immigrants separats dels seus pares a la frontera dels EUA / The New Yorker

El grau de crueltat assolit per la política de "tolerància zero" amb la immigració de Donald Trump, que s'ha acarnissat amb els més petits, es pot convertir en un tsunami mediàtic contra la seva presidència. Precisament per això no li va quedar més remei que fer marxa enrere i signar una ordre executiva per aturar la separació de nens i pares immigrants a la frontera.

La nena hondurenya de pocs anys que ocupa la portada de la revista 'Time', en una imatge del fotògraf John Moore de Getty, apareixia en l'original al costat d'un vehicle de la policia fronterera i mirant-se amb por uns guàrdies que la custodiaven. Milers de mitjans de tot el món han reproduït la imatge original, que 'Time' utilitza per encarar la nena amb Trump.

No obstant això, el pare de la nena, Denis Valera, va informar Reuters que precisament la seva filla no havia sigut separada en cap moment de la seva mare, Sandra Sánchez, amb qui va creuar la frontera dels Estats Units per presentar una sol·licitud d'asil. Des del govern d'Hondures van confirmar la versió de Valera.

540x306 Una nena d'Hondures plora mentre detenen la seva mare a la frontera dels EUA. Una nena d'Hondures plora mentre detenen la seva mare a la frontera dels EUA.

"La meva filla s'ha convertit en un símbol de la separació dels nens a la frontera dels Estats Units. Potser fins i tot ha tocat el cor del president Trump", deia Valera. L'home va explicar que la seva dona i la seva filla petita van fugir als Estats Units sense dir-li res a ell ni als altres tres fills del matrimoni, i suposa que volia reunir-se amb familiars que té al país nord-americà per buscar més oportunitats econòmiques. Quan va veure la imatge de la seva filla a la televisió, Valera no s'ho podia creure.

La fotografia de la nena ha servit fins i tot per impulsar una campanya a Facebook que ha recollit 17 milions de dòlars en donacions per a l'ONG Centre d'Educació i Serveis Legals per a Refugiats i Immigrants (RAICES, en la sigla en anglès), que treballa a Texas per ajudar les persones que creuen la frontera.

Fins ara prop de 4.000 nens han sigut separats dels pares detinguts quan miraven de creuar il·legalment la frontera. Dimecres, empès per la polèmica política desencadenada, el president Donald Trump va signar una ordre executiva perquè a partir d'ara els nens es quedin amb els pares mentre estiguin en custòdia policial, perquè la política de detenir tothom qui entra irregularment als EUA es manté.

540x306 La primera dama, Melania Trump, visita un alberg d'acollida a nens immigrants no acompanyats a la frontera dels EUA. / Kevin Lamarque / Reuters La primera dama, Melania Trump, visita un alberg d'acollida a nens immigrants no acompanyats a la frontera dels EUA. / Kevin Lamarque / Reuters

La primera dama, Melania Trump, va visitar aquest dijous a la tarda un dels centres que acullen aquests menors no acompanyats a Texas, prop de la frontera, dies després que ella mateixa entrés en la polèmica criticant la mesura impulsada pel seu marit de separar famílies immigrants.

Però la visita, en què va dir que volia "ajudar a fer tornar els nens amb les seves famílies", ha quedat eclipsada per una altra controvèrsia, a causa del missatge escrit a la jaqueta que portava quan va pujar a l'avió de tornada: "En realitat no m'importa, i a tu?"

540x306 La priemra dama, Melania Trump, amb una jaqueta on hi diu 'Realment no m'importa, i a tu?" després de visitar un centre per a nens immigrants separats a la frontera dels EUA. / Kevin Lamarque / Reuters La priemra dama, Melania Trump, amb una jaqueta on hi diu 'Realment no m'importa, i a tu?" després de visitar un centre per a nens immigrants separats a la frontera dels EUA. / Kevin Lamarque / Reuters

L'elecció de la jaqueta, una coneguda peça de Zara d'uns 35 euros, va ser molt criticada a les xarxes socials per haver-la dut precisament el dia que visitava els nens immigrants separats a la frontera. Molta gent hi va veure un senyal de menyspreu de la primera dama. "No hi ha cap missatge ocult" en el vestuari de Melania, van assegurar des de la seva oficina de comunicació.

El mateix president Trump ha ficat cullerada en la polèmica amb un tuit en què diu que el missatge de la jaqueta de la seva dona feia referència als periodistes que fan notícies falses, les 'fake news'. "'Realment no m'importa, i a tu?', escrit a l'esquena de la jaqueta de Melania, fa referència als mitjans de notícies falses. La Melania ha après que deshonestos que són, i realment ja no li importa", deia.