Set milicians de Hamàs i un tinent coronel israelià moren a la franja de Gaza

Set milicians de Hamàs i un tinent coronel de l’exèrcit israelià han mort aquesta nit a l’interior de la franja de Gaza en el transcurs d’una operació encoberta de l'exèrcit israelià que va ser detectada per les milícies i que va acabar amb la fugida de la unitat israeliana.

L’incident es va produir a l’est de la ciutat de Khan Iunis. El comando militar viatjava en un vehicle civil amb matrícula palestina. Els soldats van obrir foc contra un comando de Hamàs i van causar la mort d’un grup de milicians, inclòs un cap de la branca armada de Hamàs.

En l’incident també va morir un tinent coronel que posteriorment va ser identificat per les autoritats israelianes com a M., sense donar el seu nom ni el seu cognom per motius de seguretat. L’enterrament d’aquest oficial tindrà lloc avui a la tarda.

L’operació va ser inusual i posteriorment els avions israelians van bombardejar diversos objectius a la franja, mentre que les milícies palestines van disparar una vintena de coets contra Israel que no van causar danys personals.

Amb tota certesa, l’atac israelià va ser ordenat pel ministre de Defensa, Avigdor Lieberman, aprofitant que el primer ministre, Benjamin Netanyahu, era a París per participar en els actes del centenari del final de la Primer Guerra Mundial.

Netanyahu va tornar immediatament a Israel i ha convocat per avui al vespre el seu gabinet de seguretat. Dintre d’aquest gabinet hi ha divisió d’opinions respecte de la política a seguir pel que fa a Hamàs i la franja de Gaza en general.

Alguns ministres, com Naftali Bennett, són partidaris d’iniciar una acció militar en profunditat per tal de donar una “lliçó” a Hamàs, mentre que el primer ministre creu que és millor arribar a alguna mena d’acord d’alto el foc amb l’organització islamista.

De fet, aquest cap de setmana Israel ha autoritzat l’entrada a Gaza de 15 milions de dòlars per pagar els salaris dels funcionaris de Hamàs, i també ha permès l’entrada de combustible pagat per Qatar, un país amb el qual Israel no manté relacions diplomàtiques de manera oficial.

La incursió d’aquesta nit ha estat dirigida directament pel cap de l’exèrcit, el general Gadi Eisenkot, segons van informar fonts militars. Tot i això es considera que va ser un fracàs a causa de la mort del tinent coronel. Un segon oficial israelià va resultar amb ferides moderades.