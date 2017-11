El socialdemòcrates s'obren al diàleg per desbloquejar la crisi política a Alemanya

El partit socialdemòcrata d'Alemanya (SPD) podria ser la clau per a la formació del nou govern després de les eleccions del 24 de setembre. Tot ha canviat en a penes unes hores després de la reunió que van mantenir aquest dijous a la nit els principals representants del partit socialdemòcrata.

La reunió d'ahir entre el líder de l'SPD, Martin Schulz, i el president alemany, Frank-Walter Steinmeier, del mateix partit, ha canviat la posició dels socialdemòcrates que, ara, advoquen per dialogar amb totes les formacions per facilitar la creació del nou executiu.

El secretari general del partit, Hubertus Heil, va subratllar que "l'SPD no es tanca a converses" i va afegir que els socialdemòcrates esperaran a conèixer el full de ruta que proposi Steinmeier.

El fracàs de les negociacions entre el partit d'Angela Merkel (CDU/CSU), els liberals (FDP) i els verds i el rebuig de gran part de la classe política a convocar unes noves eleccions han precipitat els fets.

Dilluns, el president alemany es va pronunciar en contra de celebrar uns altres comicis i va demanar a tots els partits amb representació parlamentària que s'obrissin al diàleg "per fer possible la formació de govern en un futur pròxim".

Fins ara el líder dels socialdemòcrates, Martin Schulz, ha rebutjat una nova aliança de govern entre el seu partit i el bloc conservador de Merkel per a aquesta legislatura, una posició a la qual va donar suport dilluns unànimement l'executiva del seu partit.

La idea de Schulz era anar a unes noves eleccions per intentar millorar els resultats. No obstant això, el líder dels socialdemòcrates ha rebut crítiques, fins i tot, des de dins del seu mateix partit. De fet, alguns representants de l'SPD no descarten la possibilitat de deixar governar Merkel en minoria, una posició que no és del gust de la cancellera.