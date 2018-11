El somni d’Ucraïna: entrar a la UE i l’OTAN

Ens trobem amb Aleksander Vinnikov, cap de la representació de l’OTAN a Ucraïna, en una boulangerie francesa al centre de Kíev, on acostuma anar a prendre el brunch. Parla francès, anglès, castellà i ucraïnès. Vinnikov es declara europeista i aspira a una Ucraïna “independent, sobirana i democràtica”. Però les aspiracions d’Ucraïna d’ingressar a la UE i l’OTAN estan encara molt lluny de fer-se realitat. Per ser membre de l’Aliança Atlàntica se li exigeixen una sèrie d’estàndards polítics, militars, legals i de drets humans que, sent optimistes, el país trigaria més d’una dècada a complir.

Els recursos de les forces armades ucraïneses són molt pobres. El currículum militar i la seva tecnologia estan obsolets, i les seves forces no estan ben organitzades. Ucraïna és en el segon lloc, després de Mèxic, en la llista dels països més corruptes, segons l’organització Transparència Internacional. Quatre anys després de la revolució de la plaça Maidan (Independència), que va tombar el govern pro-rus de Víktor Ianukóvitx, el nou executiu d’inclinació euroatlàntica no ha aconseguit, de cap manera, reduir la corrupció i la mala administració. El sou mitjà dels ucraïnesos no supera els 200 euros mensuals, la qual cosa converteix el país en un dels més pobres d’Europa.

El conflicte amb Moscou

La prioritat, ara, és “modernitzar les forces armades ucraïneses perquè s’adeqüin a la normativa euroatlàntica”, insisteix el representant de l’OTAN abans d’aclarir que la seva oficina proporciona assessorament, capacitació i l’equipament necessari per complir aquesta tasca. Amb tot, admet que la inestabilitat a l’est del país no afavoreix el procés d’adhesió d’Ucraïna al bloc occidental. Vinnikov explica que l’OTAN no té relació amb el conflicte de l’est d’Ucraïna, que enfronta Kíev amb Moscou. “Com que no hi ha mandat, únicament donem suport a la resolució de Minsk”, és a dir, la solució per via política entre les dues parts.

L’Aliança també dona suport al desplegament de Cascos Blaus a les regions separatistes del Donbass i Lugansk. Encara que Rússia s’ha pronunciat a favor de desplegar Cascos Blaus, ha posat com a condició que la missió es limiti a garantir la seguretat dels observadors de l’OSCE i que no es desplegui més enllà de la línia que separa les tropes ucraïneses de les milícies del Donbass.

Vinnikov afirma que des del 2014 -inici de l’agressió russa a Ucraïna- la cooperació amb l’OTAN “és més forta” en suport a “la sobirania nacional”. “Els aliats han instat Rússia a retirar les seves forces, armament i suport a les milícies separatistes”.

Per a les autoritats ucraïneses és més fàcil responsabilitzar Rússia de tots els mals que expiar les culpes. “Que ens veiem com un estat fallit i corrupte que no pot sostenir-se per ell mateix ha sigut sempre l’aspiració de Rússia per estar sotmesos al seu control i influència”, denuncia Ivanna Klimpuix, viceprimera ministra per a la Integració Europea i Euroatlàntica d’Ucraïna. Klimpuix ens rep a la seva oficina del descomunal Rada Suprema (Parlament) d’Ucraïna.

“L’agressió russa no només és contra Ucraïna, vol dividir Europa -adverteix la periodista convertida en viceprimera ministra-. Mantenir-nos units és la nostra manera de lluitar contra l’agressor. I això és possible amb l’ajuda de l’OTAN, que està entrenant les nostres tropes”, diu. Klimpuix saluda l’oferta de rebre armes dels EUA per defensar-se de l’enemic. “És evident que necessitem armes. Els EUA o qualsevol que ens les vulgui vendre serà benvingut”, diu.

“Rússia va prometre a Minsk ser garant de la integritat territorial i la seguretat d’Ucraïna. I ara els mercenaris i titelles de Rússia ens ataquen. Estan provant noves armes i municions al nostre territori -adverteix-. Som a la línia del front entre la dominació russa i el món lliure”.