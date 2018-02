El 'somriure de la reconciliació' coreana torna a casa

L'aventura amorosa que Kim Yo-jong, germana del líder de Corea del Nord, va gaudir als Jocs Olímpics d'Hivern de Corea del Sud, no ha acabat ara que ha tornat a casa. Kim és una dels assessors més estrets de Kim Jong-un i això és especialment rellevant en un país on els consellers presidencials poden tenir una vida notòriament curta, encara que siguin parents del Líder Suprem.

Però Kim Jong-un va voler que el món sabés com se sentia sobre la inusual visita oficial als veïns del sud: quan el jet de la germana va aterrar a l'aeroport de Pyongyang una banda militar i una guàrdia d'honor l'esperaven a peu de pista. El líder nord-coreà va triar la seva germana com a emissària als Jocs Olímpics perquè treballés l'"ofensiva de l'encant", com els oficials dels Estats Units temien. I la jove va complir el seu objectiu. La seva presència, encara ara, rep bons comentaris.

Fa tan sols uns quants mesos, Corea del Nord no era per al Sud més que una amenaça i posava en risc l'estabilitat de la regió amb proves nuclears i de míssils. No obstant, amb somriures i missatges de reconciliació, Kim Yo-jong ha suavitzat la imatge del seu país entre els sud-coreans. Almenys per ara.

Una presència ben valorada

La jove va donar la sorpresa en lliurar una invitació del seu germà al president sud-coreà, Moon Jae-in, per visitar el Nord. Durant els tres dies de visita oficial, Kim i Moon es van reunir fins a quatre vegades. La nord-coreana va mantenir el cap ben alt quan es va trobar amb líders polítics i va participar a actes multitudinaris. El seu maquillatge molt auster i la seva modèstia, fins i tot puritana, contrasten amb els de la seva cunyada elegantment vestida, Ri Sol-ju. "No puc parlar molt bé en públic", va Kim "tímidament" quan se li va demanar que brindés durant un sopar en un hotel de cinc estrelles a Seül, segons els funcionaris sud-coreans que estaven presents.

Una dona gens coneguda

Malgrat la intensa curiositat que va generar la seva visita, poc se sap sobre la germana, membre de la dinastia governant més opaca del món. Els funcionaris externs ni tan sols estan segurs de la seva edat o estat civil, tot i que sovint es diu que té al voltant de 30 anys i és casada.

Kim és la filla més petita de Kim Jong-il, el segon líder del nord, que va morir el 2011. Ella i Kim Jong-un van estudiar d'adolescents a Suïssa utilitzant un nom fals per evitar ser identificats. La jove s'assembla més al seu pare més que el seu avi, el venerat coreà coreà Kim Il-sung. Segons els analistes, va ser el seu pare qui va veure que tenia fusta política.

540x306 Kim Yo Jong i el president sud-coreà Moon aplaudeixen en un acte oficial. / REUTERS Kim Yo Jong i el president sud-coreà Moon aplaudeixen en un acte oficial. / REUTERS

Al 2011, quan l'ambaixador rus a Corea del Nord va demanar a Kim Jong-il quins dels seus fills podrien succeir-lo, Kim va dir que els seus fills eren "ociosos i rucs" però que les seves filles, en canvi, tenien l'intel·lecte i la personalitat suficient per ser "successores fiables", segons ha escrit un experte en lideratge de Corea del Nord, Michael Madden. Certament, quan la jove Kim es trobava a Seül va ser totalment encantadora.

Es comenta que li va dir al líder sud-coreà que, si ell i el seu germà es trobessin, "les relacions Nord-Sud milloraran tan ràpidament que ahir semblaria un passat llunyà".

Desig de mantenir l'esperit olímpic

"M'agradaria poder tornar a veure'l a Pyongyang aviat", diuen que li va dir a Moon en un dinar el dissabte, segons funcionaris sud-coreans. "Desitjo que el vostre Excel·lent President deixi una marca per a les futures generacions jugant un paper clau per obrir un nou capítol per a la reunificació".

El vicepresident nord-americà, Mike Pence, també present a la cerimònia esportiva, va alertar que el Nord tractava de "segrestar el missatge i les imatges dels Jocs Olímpics" amb la seva "propaganda" i una "ofensiva d'encant". Pence va muntar un campanya de contrapropaganda, amb reunió amb desertors de Corea del Nord i fent-se acompanyar d'Otto F. Warmbier, el pare de l'universitari nord-americà que va morir l'any passat poc després de ser detingut i alliberat per Pyongyang. Però els seus esforços no van poder aturar la força de la jove Kim.

"Kim Yo-jong va ser una bomba nuclear amb un somriure", va escriure un columnista d'un diari conservador, que lamentava el tracte del govern de Moon al membre d'una dinastia condemnada per les Nacions Unides per violacions generalitzades dels drets humans.

Lee Sung-yoon, un expert en Corea de la Facultat de Dret i Diplomàcia de Fletcher de la Universitat de Tufts, va afirmar: "Trump i Pence es trobaran cada vegada més com a vells i angoixats mentre Kim Jong-un continua aguditzant el ganivet i la seva germana projecta aquest misteriós somriure".