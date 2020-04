Suècia impulsa una llei d'emergència però manté les mesures suaus

El govern de Suècia té a partir d'aquest dissabte la potestat per adoptar mesures immediates contra la pandèmia del coronavirus arran de l'entrada en vigor de la llei temporal d'urgència, tot i que mantindrà, de moment, l'estratègia més suau dels països europeus per fer front a la infecció.

La nova normativa, aprovada pel Parlament, és una reforma de la llei de malalties contagioses, seguint l'acord anunciat ja abans de la Setmana Santa pel govern i l'oposició. Així, el govern tindrà competències per tancar ports, aeroports, estacions de tren, centres comercials i restaurants, entre d'altres.

La coalició roig-verd en minoria del primer ministre socialdemòcrata, Stefan Löfven, podrà també redistribuir material i medicines entre els municipis, regions i altres prestadors de serveis sanitaris sense passar pel Parlament, tot i que aquest òrgan podrà revocar aquestes mesures en el termini d'uns dies, informa l'agència Efe.

Per contra, el text no dona la capacitat al govern perquè imposi unilateralment mesures de confinament o quarantena general, sinó que per fer-ho haurà de passar per la cambra alta.

El govern també ha anunciat que doblarà la quantitat de proves diagnòstiques per passar de les 20.000 que es fan cada setmana a més de 50.000 que es preveu fer a partir d'ara. El col·lectiu que es beneficiarà més d'aquests tests extra són policies, serveis de rescat i altre personal en funcions socials crítiques amb símptomes de coronavirus.

651x366 Joves gaudint d'un dia primaveral omplen les terrasses dels bars d'Estocolm / ANDERS WIKLUND / EFE Joves gaudint d'un dia primaveral omplen les terrasses dels bars d'Estocolm / ANDERS WIKLUND / EFE

Suècia continua sense confinar la població a casa com, amb més o menys rigor, es fa als països de la UE, tot i que el balanç provisional revela que el coronavirus l'ha castigat més que als seus veïns. Amb una mica més de 10 milions d'habitants, Suècia ha registrat 13.216 contagiats i 1.400 morts, amb 132 morts per milió de persones, més del doble que Dinamarca i quatre vegades més que Noruega, que han adoptat mesures molt més restrictives, encara que no confinament, i ja han iniciat la fase de reobertura.

Confiança en la gent

Suècia no ha tancat ni guarderies ni escoles de primària i manté oberts amb restriccions d'afluència els restaurants, tot i que ha prohibit concentracions de més de 50 persones. "És un mite que la vida transcorri com si res a Suècia", va desmentir divendres en una roda de premsa amb mitjans internacionals a Estocolm la ministra d'Afers Exteriors sueca, Ann Linde, que defensa que no hi ha evidència que tancar escoles o imposar aïllaments freni els contagis. Estocolm ha preferit confiar la seva estratègia, en part, a la responsabilitat ciutadana.

Malgrat tot, sí que s'ha admès el fracàs de protegir les persones grans, tot i introduir la prohibició de visites a les residències des de l'1 d'abril, ja que un terç dels morts totals procedeixen d'aquest col·lectiu. Ara bé, les autoritats sueques també consideren que és prematur treure'n conclusions, ja que la pandèmia es troba en una fase inicial i els països compten els morts per coronavirus amb diferents criteris, el mateix argument que fan servir per tractar d'explicar per què Suècia presenta pitjors números que els seus veïns nòrdics.