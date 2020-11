Els comitès electorals dels EUA desmenteixen les denúncies de frau de Trump

El seu mateix govern el desmenteix. Els comitès executius de coordinació de les eleccions dins del govern i l'Agència de Ciberseguretat i Seguretat de les Infraestructures, que depèn del departament de l'Interior dels Estats Units, han emès un comunicat conjunt per assegurar als votants nord-americans que "no hi ha cap evidència que cap sistema de votació hagi esborrat o perdut vots, hagin canviat vots, o hagi estat posat en perill de cap manera".

El comunicat oficial arribava dijous al vespre, tot just després que el president dels Estats Units, Donald Trump, denunciés a través del seu compte de Twitter que l'aplicació Dominion, que es va fer servir per votar en diversos estats com Geòrgia (encara en disputa però tendint cap a Biden), havia "esborrat 2,7 milions de vots a tot el país", i que "221.000 vots a Pennsilvània es van canviar de Trump a Biden", entre d'altres. Unes denúncies, de nou sense proves, que també van ser marcades per la xarxa social com a "dubtoses".

“REPORT: DOMINION DELETED 2.7 MILLION TRUMP VOTES NATIONWIDE. DATA ANALYSIS FINDS 221,000 PENNSYLVANIA VOTES SWITCHED FROM PRESIDENT TRUMP TO BIDEN. 941,000 TRUMP VOTES DELETED. STATES USING DOMINION VOTING SYSTEMS SWITCHED 435,000 VOTES FROM TRUMP TO BIDEN.” @ChanelRion @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 12, 2020

Trump continua amb la seva retòrica de negació d'uns resultats electorals que cada cop li van més en contra: justament aquest dijous l'estat encara disputat d'Arizona s'ha decantat finalment per Biden, de manera que el ja president electe obté 290 vots electorals, vint més dels 270 que necessitava per ser elegit president, davant dels 217 que té Trump de moment.

El comunicat dels comitès electorals és, de moment, el desmentit més clar i rotund a les acusacions de Donald Trump que arriba des d'un organisme del seu propi govern. De fet, segons han explicat diverses fonts pròximes a Reuters, el director de l'Agència de Ciberseguretat, Chris Krebs, està convençut que serà acomiadat en els pròxims dies. Tot i estar en funcions fins al 20 de gener, quan serà rellevat per Biden, Trump insisteix en no concedir la victòria i en els últims dies, de fet, ha acomiadat diversos càrrecs del seu govern i els ha reemplaçat per persones que considera més fidels.

"Tot i que sabem que hi ha moltes denúncies infundades i oportunitats de desinformació sobre el procés d'eleccions, podem assegurar-vos que tenim la màxima confiança en la seguretat i la integritat de les nostres eleccions, i vosaltres també hauríeu de tenir-la. Quan tingueu dubtes, aneu als oficials electorals com a veus de confiança atès que ells administren les eleccions", diu el comunicat de l'Agència de Ciberseguretat i els comitès electorals governamentals.

Una desacreditació en tota regla de les teories que Trump escampa aquest dies a través dels seus mitjans afins, que ara són Newsmax, una cadena que ha passat de 65.000 a 800.000 espectadors de mitjana en els últims dies gràcies als retuits del president Trump. És dels pocs mitjans que donen credibilitat a les teories conspiratòries de Trump, que fins i tot ha arremès a Twitter contra els seus tradicionals aliats de la Fox, que ja han concedit la victòria a Biden.

Amb tot, dins de la Fox encara té seguidors fidels, com el presentador Sean Hannity, que també assegurava aquest dijous que l'aplicació Dominion havia canviat milers de vots de Trump per a Biden, tot i que només hi aportava com a suposades proves les acusacions d'oficials del Partit Republicà i extractes de diversos mitjans i experts que denunciaven errors en l'aplicació, però en passades eleccions, no en les del 2020.

Aquesta matinada, l'expresident Barack Obama denunciava aquestes acusacions com a intents de "deslegitimar" la democràcia nord-americana, "i aquest és un camí perillós", segons ha dit en una entrevista a la CBS. "Em preocupa més el fet que altres oficials republicans, que clarament tenen més coneixement, s'hi estiguin apuntant", ha afegit, sobre els senadors republicans que s'han unit a les acusacions de frau de Trump.

Després de la projecció d'Arizona, amb els seus 11 vots electorals per a Biden, només queden per assignar els estats de Geòrgia, que tendeix cap a Biden i que ha iniciat el recompte manual de tots els vots, i el de Carolina del Nord, que tendeix a Trump. Però encara que tots dos passessin a mans de l'actual president, no en tindria encara prou per arribar als 270 vots electorals que calen per guanyar la presidència, i que Biden sí que ja fa dies que va aconseguir.

Una setmana després que, dissabte passat, es concedís la victòria a Biden, la Xina finalment ha reconegut el demòcrata com a president electe i ha enviat un missatge de felicitació a Biden i la seva vicepresidenta, Kamala Harris. "Respectem l'elecció del poble nord-americà. Estenem les nostres felicitacions al senyor Biden i a la senyora Harris", ha dit aquest divendres el portaveu del ministeri d'Exteriors, Wang Wenbin. Queden encara Moscou i Brasília per admetre la derrota de Trump en les eleccions del 3 de novembre.