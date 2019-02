La majoria de països de la UE reconeixen Guaidó però no hi ha consens a tot el bloc

La Unió Europea continua dividida per la crisi veneçolana. L'autoproclamat president interí de Veneçuela, Juan Guaidó, ha acumulat aquest dilluns més suport internacional a la ja llarga llista de països que s'han posicionat obertament a favor del que fins ara era el líder opositor i president de l'Assemblea Nacional del país llatinoamericà. Juntament amb el suport oficial a Guaidó del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, les altres potències europees que havien donat un ultimàtum de vuit dies a Nicolás Maduro per convocar eleccions també han anat fent públic el seu reconeixement. Per ara, ja són 16 els països europeus que per diferents vies han donat tota la legitimitat a Guaidó com a president interí de Veneçuela, fins i tot alguns que s'hi havien oposat inicialment com Polònia i Àustria. De moment els més contraris són Itàlia i Grècia.

Quins són els països de la UE que reconeixen Guaidó?

Alemanya, Àustria, Dinamarca, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Letònia, Lituània, Luxemburg, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca i Suècia.

Però d'aquí no passa. Aquests països (amb Espanya al capdavant) han intentat forçar al llarg d'aquest matí un comunicat conjunt dels Vint-i-vuit que reforcés el suport a Guaidó, però, com ha reconegut el ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, no s'ha aconseguit perquè hi ha països que s'hi oposen. Borrell ha explicat que els diplomàtics europeus treballen per "construir una declaració conjunta de més països", però ha descartat que finalment el text sigui només signat per una part i no pels Vint-i-vuit, donades les fissures.

En el vuitè i últim dia de marge que s'atorgava a Maduro, el primer a parlar ha sigut el ministre d'Afers Estrangers francès, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la ràdio France Inter, en què ha considerat que Guaidó estava "habilitat per convocar eleccions presidencials". L'ha seguit la seva homòloga sueca, Margot Wallström, que també ha subratllat que Suècia "mai" va reconèixer les eleccions presidencials de l'any passat en què va guanyar Maduro i que, per tant, considerava Guaidó com "l'únic representat legítim del poble veneçolà". Un altre país nòrdic, en aquest cas Dinamarca, ja s'havia avançat ahir fent una declaració pública en favor de Guaidó.

Just talked to @jguaido and expressed Denmark’s full support for the Venezuelan people’s struggle for democracy. A good conversation with an incredibly courageous man. Last chance for the corrupt Maduro regime to choose the path of democracy. #dkpol #VenezuelaLibre #freedom — Anders Samuelsen (@anderssamuelsen) 3 de febrer de 2019

Uns minuts més tard ha sigut el Regne Unit el que ha reconegut el president de l'Assemblea Nacional com a "president interí constitucional fins que es puguin celebrar eleccions creïbles". També s'hi ha sumat el govern austríac del conservador Sebastian Kurz.

Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let’s hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 de febrer de 2019

En un moviment coordinat, diferents països europeus han fet públic oficialment el seu suport al lideratge de Guaidó, i així han complert el termini de temps que van concedir a Nicolás Maduro per convocar eleccions fa vuit dies. El líder chavista va negar ahir repetidament, en una entrevista especial al programa 'Salvados' de Jordi Évole, aquesta possibilitat perquè no acceptava "ultimàtums de ningú".

Quins passos venen a continuació? Doncs Borrell tampoc ho ha detallat. Hi ha sobre la taula la possibilitat de sancions però s'anirà veient "en funció de com avancin els fets", ha dit el ministre espanyol després d'una reunió amb la Lliga d'Estats Àrabs a Brussel·les. El que sí que ha descartat per qualsevol via és una intervenció militar com la que ha insinuat el president dels Estats Units, Donald Trump.

Els suports internacionals que s'han sabut aquest dilluns se sumen als països que ja van reconèixer Guaidó l'endemà de la seva autoproclamació. De fet, els Estats Units de Donald Trump només van trigar 17 minuts. També van fer-ho el Canadà i les principals potències llatinoamericanes, com el Brasil, l'Argentina, Colòmbia, Xile, l'Equador, el Perú, Costa Rica i el Paraguai, a excepció de Mèxic. Geòrgia i Albània també van reconèixer poc després l'autonomenament de Guaidó.

L'altra via de sortida de la crisi

Qui no s'ha mogut de la seva posició és Rússia, que, tot i que ja havia mostrat el seu suport a Maduro, avui ha refermat el rebuig a l'ultimàtum de les potències europees i s'ha alineat amb alguns països llatinoamericans que demanen una iniciativa de mediació per solucionar la crisi a Veneçuela. El ministre d'Exteriors rus, Serguei Lavrov, s'ha mostrat partidari de seguir el camí marcat per Mèxic i l'Uruguai, que advoquen per "la creació d'unes condicions per al diàleg nacional amb la participació de totes les forces polítiques de Veneçuela".

651x366 El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, conversa amb el president rus, Vladímir Putin / ALEXEY NIKOLSKY / AFP El ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, conversa amb el president rus, Vladímir Putin / ALEXEY NIKOLSKY / AFP

Així, almenys nou altres països s'han posat al costat de Nicolás Maduro. El primer va ser Mèxic, on el president, Andrés Manuel López Obrador, va assegurar que no concebia cap canvi de govern a Veneçuela. Ràpidament s'hi van sumar altres països de la regió com Cuba, Bolívia i Nicaragua. La Xina i Turquia, que són, juntament amb Rússia, els principals aliats del chavisme, ja van mostrar el seu suport al govern de Nicolás Maduro, a qui confien el poder del país llatinoamericà.