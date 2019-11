Més de vint morts en un terratrèmol de 6,4 a Albània

Un terratrèmol de 6,4 a l'escala de Richter ha colpejat aquesta matinada de dimarts la capital albanesa, Tirana, i tota la regió que l'envolta. El sisme, que s'ha produït poc abans de les quatre del matí, ha provocat l'ensorrament de diversos edificis, tant a la capital com en altres poblacions pròximes, i ha deixat almenys 21 morts i uns 600 ferits, segons Efe. Però, atès que encara es busca gent sepultada sota la runa, la xifra podria augmentar.

L'epicentre del terratrèmol s'ha localitzat sota el mar Adriàtic, en un punt pròxim a la costa nord-oest del comtat de Durrës, que limita amb el de Tirana. Al setembre ja s'havia produït un sisme de 5,6 d'intensitat a la regió que va provocar nombroses destrosses, però cap mort. El d'aquest dimarts és el pitjor terratrèmol al país en els últims 30 anys. Ha durat 30 segons i ha tingut diverses rèpliques.

651x366 Imatge aèria de Thumanë on es veuen els efectes del terratrèmol sobre un edifici d'apartaments / Elis Kruja / AFP Imatge aèria de Thumanë on es veuen els efectes del terratrèmol sobre un edifici d'apartaments / Elis Kruja / AFP

La majoria de les víctimes mortals s'han trobat en poblacions pròximes a l'epicentre, fora de la capital. Els cossos de tres persones han aparegut entre la runa d'un edifici d'apartaments al poble de Thumanë, 30 quilòmetres al nord de la capital, i quatre més han mort a Durrës, el principal port del país. Una d'elles era una dona gran que ha mort protegint el seu net amb el cos quan l'edifici on vivien els queia a sobre. Els altres morts han estat un home que s'ha llançat per la finestra d'un edifici a Kurbin i un altre home a Lehzë, les dues poblacions situades al nord de l'epicentre.

A Thumanë, un dels punts més afectats, els bombers i l'exèrcit treballen per intentar salvar gent enterrada sota la runa, i s'espera que hi apareguin supervivents. Segons informa Reuters, dues persones han estat desenterrades en vida en aquesta població, però greument ferides. Molts residents han pogut fugir dels seus apartaments perquè el terratrèmol ha vingut precedit per tremolors més lleus que els han despertat.

651x366 Mapa amb els focus d'afectació del terratrèmol i la seva intensitat, facilitat per l'Estudi Geològic dels Estats Units / United States Geological Survey / REUTERS Mapa amb els focus d'afectació del terratrèmol i la seva intensitat, facilitat per l'Estudi Geològic dels Estats Units / United States Geological Survey / REUTERS

Per la seva localització, els moviments sísmics són més o menys freqüents a Albània, però rarament arriben a magnituds com el d'aquest dimarts. El seu efecte s'ha fet sentir en altres indrets dels Balcans i també a la regió italiana de la Pulla, a l'altra banda del mar Adriàtic.