El trauma infantil d’emigrar als EUA

El plor de les criatures, que criden inconsolables als seus pares, és commovedor. “Papi, mami”, sangloten les veus d’una desena de nens centreamericans que van ser separats dels seus pares després de travessar la frontera per entrar als Estats Units des de Mèxic. Una nena de 6 anys del Salvador insisteix a demanar que la deixin trucar a la seva tieta, que se sap el número de memòria. La gravació, enregistrada d’amagat en un centre de detenció d’immigrants i emesa ahir per ProPublica, posa so real al patiment que genera la política de “tolerància zero” amb la immigració impulsada per Donald Trump. Des del mes de maig són empresonats tots els immigrants que entren irregularment per la frontera i separats dels seus fills per un temps indeterminat i arbitrari, que va de dies a molts mesos.

“Aquest tipus d’experiència altament estressant pot afectar la formació de l’arquitectura cerebral dels nens”, alertava Colleen Kraft, presidenta de l’Acadèmia Americana de Pediatres. L’advocat de la Unió Americana per les Llibertats Civils (UCLA) Lee Gelernt va més enllà i qualifica de “tortura i abús de menors” la nova política de Trump, que afecta també molts menors de 5 anys. “L’única cosa segura que tenen a aquesta edat és que els pares els protegeixen, i si de sobte això es trenca i es queden sols sense saber si tornaran a veure’ls, es genera un trauma per a tota la vida”, afirma. Gelernt assegura que ja són prop de 4.000 els nens que han passat per aquest trauma des de l’inici del mandat de Trump, 2.000 d’ells les últimes setmanes.

“Hem vist pares i mares histèrics perquè els prenien els fills i no entenien què estava passant”, afegeix. En la majoria de casos els pares són empresonats durant un dia o dos fins que declaren davant del jutge, que els deixa en llibertat. El problema és que un cop fora no els tornen els seus fills, i s’han donat casos en què han trigat fins a vuit mesos a tornar-los a veure. “La llei nord-americana diu que si ets lliure tens dret a recuperar el teu fill. Per què no els tornen els fills?”, pregunta l’advocat, que per defensar un “dret constitucional” lidera una querella contra el govern de Trump.

Alguns mitjans han pogut accedir aquests dies a alguns dels centres de detenció per a immigrants, com el de McAllen, a Texas, centre neuràlgic de la nova política de detencions i separació de famílies de l’administració Trump. A dins distribueixen els immigrants en quatre enormes gàbies de filferro. Diumenge passat hi havia 1.100 persones, entre elles 200 menors que estaven sols. Dormien en matalassos de gimnàs estirats a terra i tapats amb mantes tèrmiques. Per a tots ells, només quatre treballadors socials.

La situació ha provocat fins i tot la reacció de l’ONU, que ha advertit el president nord-americà que separar famílies és “inacceptable”. Però Trump no cedeix i insisteix a culpar-ne el Partit Demòcrata perquè ha bloquejat la reforma migratòria. La Casa Blanca nega ara que separar famílies sigui una política destinada a dissuadir els migrants d’entrar als EUA il·legalment, com havia admès obertament en un principi. Ara diu que només està “fent complir la llei”.