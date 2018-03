Un treballador del consolat francès a Israel detingut per contraban d'armes amb palestins

Romain Franck, un ciutadà francès de 23 anys i treballador del consolat de França a Jerusalem, ha sigut detingut per les autoritats israelianes acusat de tràfic d'armes amb els palestins. Israel ha informat aquest dilluns del desmantellament d'una cèl·lula de contraban d'armament entre Gaza i Cisjordània, i de la detenció de 9 persones, entre les quals hi ha Romain Franck. "La investigació ha posat de manifest que palestins de la franja de Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est han estat fent contraban d'armes en els últims mesos des de Gaza a Judea i Samaria amb l'ajuda d'un ciutadà francès, Romain Franck, treballador del consolat de França a Jerusalem", ha detallat un comunicat del servei de seguretat israelià, el Shin Bet.

Segons el document, Franck, que aquest dilluns compareixerà davant el tribunal, va utilitzar el vehicle consular, que permet passar el pas fronterer sent objecte de menys controls, per dur a terme cinc transports d'armes en els últims mesos. Es calcula que va vendre almenys 70 pistoles i dos rifles d'assalt.

La investigació conjunta del Shin Bet i de la policia del país indica que l'acusat rebia les armes d'un palestí de Gaza, treballador de l'Institut Cultural Francès de la franja, les transportava a Cisjordània i, allí, altres persones les venien a traficants d'armament.

"Aquest és un incident molt greu en què la immunitat i els privilegis facilitats a missions estrangeres a Israel han sigut explotades cínicament per fer contraban de desenes d'armes que podrien haver sigut utilitzades en atacs terroristes contra civils israelians i membres de les forces de seguretat", han declarat des dels serveis de seguretat d'Israel.

Entre els arrestats hi ha un resident de Jerusalem Est, que treballa com a guàrdia de seguretat al consolat francès, i palestins de Gaza que eren a Cisjordània sense gaudir dels permisos necessaris. El jove ciutadà francès va ser arrestat mentre creuava la frontera amb Gaza, territori que controla el moviment islamita de Hamàs, considerat un grup terrorista per Israel, els Estats Units, la Unió Europea i altres països.

El Shin Bet ha assenyalat que la investigació destapa que el treballador francès "va actuar a canvi de benefici econòmic, per pròpia iniciativa, i sense el coneixement dels seus superiors".

Israel i Egipte mantenen un bloqueig al voltant de la franja de Gaza per evitar el contraban d'armes i els atacs dels militants radicals a Gaza. També hi ha estrictes mesures de seguretat per evitar que les armes arribin a les mans de les cèl·lules militants a Cisjordània.